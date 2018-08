Temptation Island, Gianpaolo: speciale dedica d’amore per Martina

Gianpaolo Quarta dopo Temptation Island: una dichiarazione d’amore inaspettata per Martina

Il giovanissimo Gianpaolo torna a lasciare senza parole i suoi followers di Instagram. Il ragazzo è entro a Temptation Island in coppia con la bella Martina, per poi tornare a casa single. In ogni caso, Quarta non sembra essere ancora riuscito ad andare avanti con la sua vita senza la Sebastiani. Dopo tanti anni di amore, per il giovane pare sia difficile cambiare abitudini e lasciarsi alle spalle i momenti trascorsi insieme alla sua ormai ex fidanzata. Ancora una volta, l’ex concorrente del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia si è lasciato andare ad una speciale dichiarazione d’amore che potrebbe essere ovviamente rivolta a Martina.

Temptation Island, Gianpaolo pensa ancora a Martina? L’ultimo gesto social

Gianpaolo pare ancora essere innamoratissimo della sua ex. Mentre Martina si trova ad Ibiza con Lara Zorzetto e il tentatore Andrew Del Corso, Quarta pare condividere sui social alcune speciali dediche d’amore. Il giovane ha postato una storia che non ha lasciato indifferente nessuno dei suoi fan. Riprendendosi nel buio, nel video pubblicato si può ascoltare il brano di Mr. Rain ‘Ipernova’. “Tutte quelle che verranno non saranno nient’altro che repliche di una storia d’amore che so a memoria. Tu sei l’errore più grande che ho fatto. Un libro aperto letto dall’ultima pagina alla copertina. Eri un errore così bello che non farlo era l’errore più grande della mia vita.”

Martina Sebastiani a Ibiza con Andrew dopo Temptation: Gianpaolo ancora innamorato?

Nonostante Martina e Quarta si siano lasciati, tra i due sembra esserci ancora molto affetto e soprattutto rispetto. Dopo la messa in onda del falò di confronto e di ciò che è accaduto un mese dopo Temptation Island, sia la Sebastiani che il suo ex fidanzato hanno svelato di aver chiarito tutte le incomprensioni e di essersi lasciati nel migliore dei modi. E mentre lei trascorre ad Ibiza alcuni giorni con il tentatore conosciuto proprio all’interno del villaggio, Gianpaolo sembra non far altro che continuare a pensare a lei.