Temptation Island Giada, il VIDEO in costume in bagno è troppo: è polemica

Giada Giovanelli di Temptation Island in costume: bufera sul video pubblicato su Instagram

Giada Giovanelli di Temptation Island è nella bufera per un video pubblicato nelle ultime ore su Instagram. La sensuale fidanzata di Francesco si è mostrata ai suoi follower in costume, intenta a fare una piccola sfilata in bagno, come potete vedere nel filmato più in basso. Tanto è bastato a scatenare le polemiche, con la maggior parte degli utenti del social network che non ha approvato il gesto dell’impiegata. Così quest’ultima, in una successiva storia di Instagram, si è detta stupita di quanto accaduto. “Qual è la cosa scandalosa di postare un video in costume in bagno? Se lo posto al mare non mi dite niente, se lo posto in bagno invece… Non lo so“, si è lamentata Giada, che l’ha poi buttata sul ridere. Nessuna dichiarazione è invece arrivata dal compagno Francesco, con il quale l’intesa è di nuovo alle stelle dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi.

La vita di Giada e Francesco dopo Temptation Island 2018

Da quando sono usciti insieme da Temptation Island, Giada e Francesco sono più innamorati di prima. Dopo nove anni insieme i due hanno riscoperto l’intesa e la passione dell’inizio e sono pronti ad allargare la famiglia. Come svelato a Filippo Bisciglia, Francesco e Giada hanno deciso di cambiare casa per avere più spazio per un eventuale nuovo arrivo. “Il tutto con calma”, ha però precisato il ragazzo, che ha intanto capito che la Giovanelli è la donna della sua vita.

Temptation Island: vacanza a Ibiza per Giada e Francesco

Nell’attesa di ricevere la lieta novella, Giada e Francesco di Temptation Island si sono goduti qualche giorno di relax a Ibiza. Certo, i disagi non sono mancati – come l’aereo in ritardo – ma la coppia è riuscita a rilassarsi e divertirsi.