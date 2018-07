Temptation Island, Giada e Francesco ancora insieme? Primo indizio

Giada e Francesco di Temptation Island ancora fidanzati? Arriva un indizio dai social

Come sarà andata a finire tra Giada e Francesco al termine di Temptation Island?! Il falò di confronto tra i due avrà avuto il lieto fine oppure no?! Al momento non possiamo far altro che aspettare la messa in onda delle varie puntate per capire realmente come siano andate le cose. In ogni caso, possiamo sempre cercare di captare qualche particolare dettaglio dai profili social dei diretti interessati. In queste ore, tutti i partecipanti del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia hanno ripreso ad essere super attivi sui social. La stessa Giovanelli ha condiviso un messaggio di ringraziamento per l’affetto ricevuto durante e dopo la messa in onda della prima puntata. Ed è proprio dall’Instagram di Pensa che potrebbe essere emerso qualche curioso indizio.

Francesco Pensa ancora insieme a Giada dopo Temptation Island? La foto social

Sembrerebbe che prima di prendere parte a Temptation, Francesco Pensa non avesse alcun profilo Instagram. La prima foto postata dal ragazzo risale infatti al 3 Luglio scorso. Tra tutti gli scatti condivisi, il giovane ne ha postata una in cui sono ritratti due cani insieme. Uno è un boxer marrone e bianco, mentre l’altro è un bulldog francese di colore nero. Mentre il primo è certo che sia di Pensa, l’altro è molto probabile che sia di Giada. Andando a sbirciare sul profilo della Giovanelli, il bulldog appare in una foto non proprio recente. La fotografia dei due cani insieme apparsa sul profilo di lui potrebbe essere un indizio su un presunto lieto fine dopo il falò di confronto.

Temptation Island, Giada e Francesco: tutti gli indizi social

Ricordiamo a tutti che Giada e Francesco convivono nella stessa casa e per questo la foto pubblicata da Pensa potrebbe essere il chiaro segnale di come siano andate a finire le cose tra loro. In ogni caso, questa resta solo una grandissima ipotesi. Potrebbe anche essere che la ragazza abbia deciso di lasciare il cane nella casa in cui è cresciuto.