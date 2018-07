Giada di Temptation Island: messaggio alle donne dopo la prima puntata

Temptation Island, Giada Giovanelli dopo la prima puntata: messaggio importante alle donne

La prima puntata di Temptation Island ci ha dato modo di conoscere a fondo i vari partecipanti. Tra le coppie è emersa in particolar modo anche quella composta da Giada e Francesco. Al momento, i due sembrano essere quelli più sicuri sulla propria storia d’amore. Nonostante Filippo Bisciglia abbia fatto vedere a Pensa due video sulla sua fidanzata nel corso del primo falò, il giovane pare sia stato in grado di mantenere la calma e trovare una giustificazione adeguata al comportamento della sua amata. In ogni caso, entrambi non sembrano essersi avvicinati a nessuno dei tentatori. Resta però da vedere come andrà ad evolversi la situazione nel corso delle prossime puntate. Intanto, la bellissima ragazza ha deciso di rompere il silenzio dopo poco ore dalla messa in onda della primissima puntata condotta da Bisciglia.

Giada di Temptation Island ringrazia le donne: le parole della Giovanelli

Giada Giovanelli ha apprezzato in particolar modo i messaggi ricevuti da alcune donne che hanno seguito la puntata di Temptation. Sembrerebbe proprio che la ragazza abbia fatto una bellissima impressione agli occhi dei telespettatori. Tra tutte le fidanzate, lei è una delle poche a non essersi avvicinata a nessuno in particolar modo. Come lei, anche il fidanzato Francesco ha preferito mantenere una certa distanza dalle single del villaggio. Per ora, sono senza dubbio una delle coppie più apprezzate. La loro calma e sicurezza ha infatti sorpreso tutti. La Giovanelli su Instagram scrive: “Ringrazio voi donne!!! Che mi scrivete in direct bellissimi messaggi… mi emozionate!!”

Giada e Francesco a Temptation Island: cosa è accaduto?

Al momento non possiamo ancora sapere come sono andare a finire le cose tra Giada e Francesco. Senza dubbio, la prima impressione è piuttosto positiva. Lui ha più volte rivelato di essere innamoratissimo della Giovanelli e di vivere per la sua felicità. Lei ha parlato un po’ meno della sua vita sentimentale, ma non ha comunque stretto alcun rapporto ‘pericoloso’ con i tentatori.