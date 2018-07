Giada e Francesco di Temptation Island: età, curiosità e problemi di coppia

Giada e Francesco di Temptation Island: età, curiosità e i motivi che hanno spinto la coppia a partecipare al programma

Tra i protagonisti di Temptation Island quest’anno ci sono loro: Giada Giovanelli e Francesco Pensa, rispettivamente 27 e 28 anni. I motivi che hanno spinto la coppia a partecipare al programma, essenzialmente, hanno tutti a che fare con la gelosia di Francesco. La loro relazione, infatti, va ormai avanti da nove anni (5 dei quali passati a convivere) eppure, quasi quotidianamente, i due devono fare i conti con due lati dei loro caratteri molto diversi e spesso opposti. Giada, nello specifico, vorrebbe essere più libera e viversi la storia con Francesco in maniera più spensierata. Quest’ultimo, dal canto suo, di lasciare più spazio alla sua fidanzata invece fino ad ora non è stato capace. A Temptation Island, quindi, entrambi sperano di trovare quell’equilibro che ad oggi, dopo tutti questi anni trascorsi insieme, non sono riusciti a conquistare.

Temptation Island: tutto quello che c’è da sapere su Giada Giovanelli e Francesco Pensa

Nella vita Giada Giovanelli lavora nell’azienda metalmeccanica di famiglia come segretaria e collaudatrice. Francesco Pensa, il fidanzato, di professione fa il venditore di auto. “Sono gelosissimo di Giada e penso di avere mille motivi per esserlo e quindi vengo appunto a Temptation Island per vedere se questa esperienza mi darà ragione o meno” aveva dichiarato Francesco nel video di presentazione pubblicato prima dell’inizio della trasmissione. A queste dichiarazioni, però, erano anche seguite quella di Giada che, a sua volta, aveva affermato: “A causa della sua troppa gelosia siamo sempre solo io e lui, vorrei essere più libera, vorrei avere i miei spazi, essere me stessa…”.

Giada Giovanelli e Francesco Pensa protagonisti di Temptation Island 2018: tutto sulla coppia

In nove anni di amore Giada e Francesco non hanno trovato un punto di incontro. I loro problemi, alla fine, li hanno spinti a partecipare a Temptation Island. Come altre coppie, forse, i due hanno visto in questa occasione la possibilità di dare una svolta alla loro relazione.