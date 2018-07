Temptation Island, Giada e Francesco si sono lasciati? L’indizio

Temptation Island, è finita tra Giada e Francesco? L’indizio sui social

Da poco è iniziata la nuova edizione di Temptation Island, sempre condotta da Filippo Bisciglia. Le coppie in gara sono sei: Ida e Riccardo, Martina e Gianpaolo, Raffaela e Andrea, Lara e Michael, Valentina e Oronzo e Giada e Francesco. Questi ultimi due sono approdati nel programma di Canale 5 per un motivo ben preciso: lui per provare a controllare la gelosia nei confronti della sua fidanzata, lei per cercare di sentirsi più libera. Saranno riusciti nel loro intento? Saranno usciti mano nella mano o separati dai villaggi della Sardegna? Per sapere che cosa sia successo alla coppia non ci resta che attendere nuove puntate del reality show. Nel frattempo, però, arriva un indizio sui social proprio sulla love story tra Giada Giovanelli e Francesco Branco. A dare risposte sul loro amore, infatti, ci pensa Instagram.

Giada e Francesco di Temptation Island si sono lasciati? L’indizio su Instagram

Stando a quanto dichiara Il vicolo delle news, sembra che Giada Giovanelli e Francesco Branco non si seguono più su Instagram. Non è detto che togliere il follow dal social sia un palese indizio della fine della loro relazione, ma pare piuttosto strano che i due abbiano compiuto quest’azione se tra loro va tutto rose e fiori. Nelle prime due puntate del reality show di Canale 5 i due hanno espresso i rispettivi dubbi, le paure, le insicurezze e tutto ciò che non va nella loro storia, che dura da 9 anni, di cui 5 di convivenza. Da questo indizio social, quindi, sembra che Francesco non sia riuscito a superare la sua gelosia e che Giada non sia riuscita a prendersi gli spazi di cui diceva di aver bisogno. Per sapere la verità, però, dobbiamo aspettare la fine del programma o, almeno, la prossima puntata, in onda lunedì 23 luglio.

Giada Giovanelli e Francesco Branco non stanno più insieme? Il falò

Stando al video di anticipazione della prossima puntata di Temptation Island, in onda lunedì 23 luglio, sembra che Giada e Francesco arrivino al tanto atteso falò. Sapremo quindi che cosa ne è stato della coppia? Non ci resta che attendere per scoprirlo.