Anticipazioni Temptation Island terza puntata: falò anticipato per due coppie

Cosa succederà nella terza puntata di Temptation Island: le anticipazioni

Continuano i falò di confronto anticipati a Temptation Island. Dopo Oronzo e Valentina – che sono usciti dal programma mano nella mano – è il turno di Ida e Riccardo e Giada e Francesco. Queste due coppie andranno via prima del previsto dal programma di Filippo Bisciglia. Riccardo ha chiesto il falò di confronto dopo aver visto le tenerezze tra Ida e il tentatore Andrea. A Giada, invece, non sono piaciute alcune affermazioni del fidanzato Francesco. Come finirà tra i due? Al momento non si hanno notizie certe su Francesco e Giada, non è chiaro infatti se i due stiano ancora insieme oppure no. Sembra invece definitivamente chiusa la relazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, nata sette mesi fa al Trono Over di Uomini e Donne.

Temptation Island anticipazioni: Andrea bacia Teresa?

Intanto il rapporto tra Andrea e Raffaela è sempre più in crisi. Il motivo? La vicinanza della single Teresa al personal trainer campano. I due continuano a frequentarsi con una certa assiduità all’interno del villaggio, tanto che Andrea si spinge oltre, quasi a baciare la ragazza. Tutto sotto gli occhi di Raffaela, completamente scioccata dalla situazione.

Terza puntata di Temptation Island: è scontro tra Lara e Michael

Lara si prende invece la sua rivincita su Michael. Dopo aver ascoltato le pesanti parole del fidanzato, la giovane ha deciso di divertirsi a più non posso con i tentatori di Temptation Island. Mandando così in escandescenze Michael…