Temptation Island, Gabriela: “Quando mi sposo. Lino? Io sconvolta”

Temptation Island a volte li distrugge, a volte li fa sposare. Nella seconda categoria rientrano Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, protagonisti della decima edizione del reality delle tentazioni. Nel programma non si sono fatti mancare nulla: liti, confessioni scomode, falò furenti… Poi, a bocce ferme, si sono ritrovati. Lui, il 12 settembre scorso, planato negli studi di Uomini e Donne, ha confezionato la proposta di matrimonio per l’amata che ha accettato. Peccato che dopo qualche mese c’è stata una nuova crisi che sembrava aver messo in forse il progetto nuziale. E invece non è così. La giovane, intervenuta ai microfoni di Non Succederà Più, programma radiofonico di Radio Radio condotto da Giada De Miceli, ha spiegato che assieme al futuro neo marito ha fissato la data delle nozze.

Gabriela ha raccontato come l’esperienza di Temptation Island le sia servita per fare chiarezza su molti punti relativi a una love story. Inoltre ha spiegato che ci è voluto del tempo prima di comprendere diverse dinamiche vissute nella trasmissione:

“Il periodo di crisi non è avvenuto subito dopo il programma anche se io ero interdetta perché non sapevo se riuscivo a superare quello che avevo visto all’interno del programma. Vedere le puntate da case non mi aiutava, quindi c’è stato questo momento di crisi. Poi, anche dopo la proposta di matrimonio – dopo qualche mese – ci siamo distaccati per qualche giorno. Era partito da me, perché non capivo cosa volevo. Volevo i miei spazi e lui li ha rispettati e mi è stato anche accanto. L’abbiamo superata”.

Ebbene, oggi pare che tutto vada per il verso giusto. E infatti la coppia ha fissato il giorno in cui farà il grande passo. Dunque? Quando verranno celebrate le nozze? “L’anno prossimo ci sposiamo, stiamo organizzando tutto nei minimi dettagli, sarà il 12 luglio 2025. La proposta? Conoscendo Giuseppe non pensavo che me la facesse invece mi ha stupito…”.

Nel corso dell’intervista a Non succederà più, la giovane è anche tornata sul dimagrimento che ha avuto. In passato è arrivata addirittura a perdere 45 chilogrammi. “Ho perso 45 chili purtroppo – ha confidato -. Non stavo benissimo…Era da poco che scoprivo queste mancanze di rispetto e le delusioni mi hanno portato a chiudermi in tutto. Quando mi sono fidanzata io ero magrissima, poi dopo un po’ di tempo ho preso dei chili perché ho fatto delle cure”.

La Chieffo ha proseguito narrando che dopo aver scoperto le mancanze di rispetto del compagno e i tradimenti è caduta in un “abisso totale”. Furono giorni molto difficili. Si chiuse in casa, con le lacrime che sgorgavano continuamente. Inoltre faticava a mangiare: “Mi ero proprio chiusa in me stessa. In quel momento lui era il motivo del mio dolore ma anche la persona che io volevo vicino. Ero confusa”.

Gabriela Chieffo sulle coppie di Temptation Island 11

Gabriela ha poi abbondantemente parlato delle coppie di Temptation 11, la stagione del reality terminata lo scorso luglio. Per quel che riguarda Siria Pingo e Matteo Vitali, li ha definiti “la coppia più bella dell’edizione” in quanto ritiene che “hanno realmente capito i loro problemi”.

E Martina De Ioannon e Raul Dumitras? La Chieffo ha affermato che considera la donna “non molto sincera”, mentre Raul le “piace come ragazzo”. Secondo la sua opinione, lui è stato “descritto in modo errato ed esagerato. Non lo vedo un ragazzo pazzo, folle e furioso”. Gabriela pensa inoltre che Martina aveva capito da tempo che la storia era finita ma che ha comunque scelto di fare Temptation “per hype, visibilità, perché la vedo molto attiva sui social”.

Spazio poi al ‘triangolo’ più chiacchierato del programma, quello formato da Alessia Pascarella, Lino Giuliano e Mayca Randazzo:

“Sono sconvolta. Non te ne puoi uscire al primo falò come se avesse sbagliato Alessia. Poi te ne vai a dormire con la tentatrice e il giorno dopo chiedi un altro falò, ma come fai? Impensabile. Se fossi stata la tentatrice gli avrei detto di no. Ho letto che potrebbero andare al Grande Fratello…Io ho pianto per Alessia, mi sono immedesimata in lei. Anche io, appena arrivata, ero già nel Pinnettu a vedere cose che non volevo vedere. Sicuramente non a livello di Lino ma ho percepito le sue emozioni. Lei è stata coraggiosa a scegliere se stessa e le consiglio di viversi e amarsi, e non cercare di tornare con Lino.

Su Jenny Guardiano e Tony Renda, Gabriela ha dichiarato che per lei ovviamente “non è stato bello scoprire la doppia vita di lui ma ha avuto coraggio a perdonare. Non credo a 42 anni cambi carattere. Penso che adesso stanno bene ma chissà se durerà questa stabilità“.

La Chieffo ha poi aggiunto di non aver seguito granché la vicenda di Vittoria e Alex. Su Luca e Gaia ha invece detto: “Lei mi piace tanto. Sono contenta che si siano lasciati perché lui non mi piace assolutamente. Il tradimento non è una cosa da far passare come normalità, se hai dei “bisogni fisiologici” rimani single o stai con una donna che lo accetta. Altrimenti si crea del dolore a una persona, dolore che non merita”.