Temptation Island, Gabriela in ospedale in Turchia: l’intervento

Gabriela Chiefo sta affrontando un intervento chirurgico in ospedale, in Turchia. A rivelarlo è stata la stessa ex partecipante di Temptation Island, poco prima di entrare in sala operatoria. Al suo fianco c’è il fidanzato Giuseppe Ferrara, il quale questa notte ha dormito in stanza con lei all’interno della struttura ospedaliera turca. Ma quale tipo di operazione sta affrontando Gabriela a Istanbul? Pare che dietro la decisione di sottoporsi a questo intervento non ci sia un problema di salute.

Semplicemente Gabriela ha deciso di rifare il seno. A confermarlo è Chiara Battola, la consulente di chirurgia plastica che l’ha accompagnata in questo percorso e che sta assistendo all’intervento chirurgico. La Chieffo ha, infatti, consigliato ai fan di seguire su Instagram l’amica, in modo da restare informati su ciò che le sta accadendo. Ed è tramite le Stories di Chiara che è stato possibile capire in anticipo che Gabriela ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica per il suo seno.

Dopo la partecipazione a Temptation Island e la proposta di matrimonio a Uomini e Donne, ecco che Gabriela dà un’altra svolta alla sua vita. Da quando è diventata nota sul piccolo schermo con il reality delle tentazioni, la Chieffo si è sottoposta a vari trattamenti estetici, come il filler alle labbra. Ora ha deciso di recarsi a Istanbul per rifare il seno, accompagnata da Giuseppe. Quest’ultimo ha rivelato di essere in ansia per questo intervento, ma è certo che andrà tutto bene.

Intanto, la sua consulente di chirurgia estetica l’ha ripresa persino durante il momento in cui è stata eseguita l’anestesia completa. L’ultima frase di Gabriela prima di addormentarsi è stata: “Ti voglio bene Chiara”. A questo punto, ha preso inizio l’intervento. Nell’era social ormai tutto appare sugli schermi degli smartphone, anche le operazioni chirurgiche. E c’è chi neanche si stupisce più per questo genere di condivisioni, che dovrebbero essere private.

Nel frattempo, i fan non vedono l’ora di scoprire dalla stessa Gabriela il risultato finale di questo nuovo intervento estetico. La Chieffo non si è di certo lasciata trasportare dai commenti negativi riguardanti i trattamenti da lei effettuati sul suo corpo. Infatti, Gabriela giustamente preferisce fare ciò che più la fa stare meglio, sempre con il sostegno di Giuseppe.