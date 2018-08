Temptation Island, Giada al settimo cielo: la sorpresa di Francesco FOTO

Temptation Island, Giada e Francesco innamorati ancora di più dopo il programma

Giada e Francesco di Temptation Island si sono riscoperti ancora più innamorati dopo la fine delle registrazioni del programma di Filippo Bisciglia. E il ragazzo, che non ha mai nascosto di essere pazzo della sua dolce metà, ha deciso di stupire ancora una volta la sua fidanzata. In che modo? Tatuandosi il suo nome sul braccio. Un gesto che la stessa Giada non si aspettava, come dichiarato in una storia di Instagram. “Usciti da Temptation sei arrivato a casa con il mio nome sul tuo braccio: io ti amo”, ha scritto entusiasticamente la Giovanelli sui social network.

Giada e Francesco: un figlio dopo Temptation Island

Oltre al tatuaggio, Francesco è pronto a creare una famiglia con Giada Giovanelli. Come rivelato nell’ultima puntata di Temptation Island, la coppia ha deciso di cambiare casa e prenderne una più grande. Per la precisione una con una stanza in più, in modo da accogliere un bambino. “Anche se non è nei progetti imminenti”, ha puntualizzato il ragazzo. Nell’attesa i due si vivono il loro amore che dopo quasi dieci anni è più forte che mai.

Le ultime dichiarazioni di Francesco e Giada

“Francesco è fondamentale per me. Lui è veramente la mia forza. Grazie alle sue parole ho capito l’importanza di stargli vicino, di comprenderlo e amarlo come merita”, ha detto Giada a Uomini e Donne Magazine. “Durante il mio percorso a Temptation Island non ho mai messo in dubbio il mio sentimento per lei ma ho ritrovato me stesso e ho lavorato sulle mie insicurezze, che ora ho risolto”, ha invece fatto sapere Francesco.