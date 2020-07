Niente Temptation Island per Francesco Sole e Giulia Cavaglià: retroscena

Nelle scorse ore alcuni rumors hanno dato Giulia Cavaglià e Francesco Sole come possibile coppia subentrante nell’edizione in corso di Temptation Island. L’indiscrezione è stata rimbalzata da alcune agenzie stampa del web. Peccato che la voce risulti infondata. Ma riavvolgiamo un attimo il nastro sulla questione: durante la seconda puntata del reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, la coppia formata da Alessandro e Sofia si è data appuntamento al falò di confronto. Dentro o fuori, insieme o separati. Alla fine c’è stato un esito positivo e il lieto fine. I due sono tornati a casa felici e contenti. La conclusione del percorso della coppia nip ha fatto credere a qualcuno che ci fossero pronti dei sostituti e il gossip ha parlato dell’ex tronista di Uomini e Donne e dello YouTuber.

Temptation Island, Giulia Cavaglià e Francesco Sole non prenderanno parte al reality di Canale 5

Voci, si diceva. Ma nulla di fondato. Due i motivi che danno certezza che Sole e Giulia non sbarcheranno in terra sarda nello show delle tentazioni. Al momento la coppia sta trascorrendo dei momenti felici in una spa, come si può facilmente vedere dai loro profili social. Il che significa che non hanno mai raggiunto l’isola per le registrazioni. Inoltre, viste le norme anti-covid da rispettare per prendere parte al programma (due settimane in isolamento), è sicuro che non faranno parte del gioco in quanto non sono in quarantena ‘fiduciaria’. Ma c’è dell’altro: le registrazioni della trasmissione dovrebbe essere già concluse. Insomma, Sole e Giulia non si cimenteranno nelle dinamiche dello show.

Temptation 2020, anticipazioni terza puntata

Mancano pochi giorni alla terza puntata del reality Mediaset. Si prevedono altri colpi di scena. Da quanto trapelato ci sarà un risolutivo falò di confronto tra Ciavy e Valeria che stanno attraversando un periodo tutt’altro che tranquillo. Altra dinamica da monitorare è quella che si è innescata tra la conduttrice televisiva Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. La coppia, che fino ad ora sembrava più che salda, starebbe scricchiolando. A essere più in difficoltà sarebbe l’ex calciatore che non ha gradito alcuni atteggiamenti della compagna, riservandole dichiarazioni piuttosto piccate.