Temptation Island: Floriana e Federico dopo il falò, i retroscena di Vincenza

Floriana Angelica e Federico Rasa a Temptation Island 2021 hanno già avuto il loro falò di confronto, ma non è ancora finito il percorso. La 21enne, dopo aver assistito all’avvicinamento tra il fidanzato e la tentatrice Vincenza Botti, ha deciso di mettere fine a questa esperienza. Alla sua prima richiesta, però, Federico ha risposto con un bel ‘no’, non presentandosi al falò.

Floriana ha poi riprovato a chiedere questo confronto, che finalmente è arrivato. La decisione finale presa dalla 21enne siciliana ha rispettato anche il volere del pubblico. Infatti, Floriana ha lasciato Federico. È stata lei a decidere di mettere fine alla loro relazione, ma attenzione, perché Rasa non ha alcuna intenzione di arrendersi.

Le anticipazioni della prossima puntata svelano che Federico chiederà un altro falò di confronto, per cercare di sistemare la situazione e tornare a casa insieme a Floriana. Nel frattempo, dopo il primo incontro, entrambi si svelano in un’intervista sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine. In particolare, la 21enne ammette di aver mantenuto le distanze con i tentatori perché non sentiva il bisogno di avvicinarsi a nessuno.

Le parole utilizzate da Federico a Temptation Island hanno ferito parecchio Floriana. Su tutte, ciò che l’ha più fatta stare male è stata sentirgli dire che non era sicuro che avrebbe potuto essere lei la madre dei suoi figli. Durante questo percorso, ha purtroppo visto diverse cose che le hanno fatto capire che lui fosse davvero interessato a Vincenza.

E mentre Floriana appare davvero propensa a mettere definitivamente la parola fine alla loro storia, dall’altra Federico continua a dichiarare di provare ancora dei sentimenti. Sarebbe stata proprio la vicinanza con Vincenza ad aiutarlo a capire questo, in quanto per lei non avrebbe provato attrazione fisica. Nonostante tutto, non si pente di nulla, in quanto crede di aver fatto “un percorso coerente”.

Ciò che gli dispiace è di aver parlato della loro intimità. Detto ciò, tornando a parlare del falò di confronto anticipato finito male, Federico confessa di essere rimasto male dal fatto che Floriana abbia pensato che lui e Vincenza fosse nata una relazione. In attesa di scoprire cosa accadrà nella prossima puntata, anche la tentatrice si svela.

Finalista di Miss Universo 2020, la single Vincenza ha subito attirato l’attenzione di Federico. Non è stato facile per lei far aprire il 34enne, ma pensa di esserci riuscita. Dai suoi racconti ha capito che Floriana e Federico hanno due “stili di vita completamente diversi”. In questi casi, crede che non esista “la possibilità di trovare una direzione comune”.

Le confessioni che il 34enne le ha fatto nel villaggio l’hanno lasciata “un po’ scossa”. Ha percepito che lui era arrivato alla consapevolezza che la sua fidanzata non avrebbe potuto renderlo felice. A detta di Vincenza, Federico non avrebbe il coraggio di lasciare Floriana. Ci tiene a spendere anche delle belle parole su Rasa, definendolo “una persona genuina, simpatica, con dei sani principi e valori e attento ai dettagli come me”.

Per quanto riguarda Floriana, ammette di averla vista insicura. Le ha fatto tenerezza e le è dispiaciuto vedere come ha affrontato questa esperienza. “Penso che debba ancora formarsi per avere più carattere e prendere delle decisioni”, dichiara la single.

Da casa ha trovato delle risposte ad alcune domande che si era posta nel villaggio e, sentendo i racconti di Floriana, ha capito “molte più cose su Federico”. Vincenza confessa che con il passare del tempo ha iniziato a pensare che tra lei e Federico “potesse nascere qualcosa di più”.

Non crede, però, che quello di questa coppia possa essere vero amore. Le piacerebbe tenersi in contatto con Rasa dopo questa esperienza. Prima di andare via, lui le avrebbe confermato che gli avrebbe fatto piacere continuare a sentirla.

Non nasconde che lo stesso vale anche per lei, sia per coltivare un’amicizia che per approfondire la conoscenza. Ovviamente bisognerà capire prima come andrà a finire il suo percorso con Floriana!