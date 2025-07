Temptation Island, flirt tra Flavio e una fidanzata? Indiscrezione

Il 3 luglio 2025 è tornato l’appuntamento estivo che tutti noi stavamo aspettando: Temptation Island. La prima puntata è stata seguita da oltre 3 milioni di persone, un dato da record che conferma ancora una volta la capacità della produzione di portare avanti un programma di grande successo. Durante la serata è successo di tutto e uno dei tentatori ha già attirato l’attenzione delle fidanzate. Il suo nome è Flavio Ubirti. Secondo quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni, inoltre, il giovane avrebbe un flirt con una delle concorrenti. Cerchiamo di capire meglio.

Flavio Ubirti e il flirt con una fidanzata

Fin dall’inizio della puntata Flavio Ubirti ha scatenato gli animi delle concorrenti. Tutte, infatti, lo hanno scelto come tentatore, mettendo in secondo piano gli altri. Ce n’è una, però, che lo avrebbe già conquistato, anche se, almeno per adesso, non sono emersi dettagli. La notizia è circolata sui social grazie a Lorenzo Pugnaloni. Si vocifera, infatti, che tra i due sia nato qualcosa in più di una semplice amicizia e conoscenza. Non ci resta che attendere per scoprire chi è la diretta interessata che ha fatto breccia nel suo cuore.

Chi è il tentatore Flavio

Oltre al cuore delle fidanzate, Flavio Ubirti ha conquistato il pubblico femminile di Temptation Island e non solo per la sua bellezza disarmante ma anche per il suo charme con cui si è presentato in spiaggia. Eppure, quel ragazzo ha appena ventiquattro anni. Nato il 2 maggio 2001, fiorentino, è stato in passato un calciatore per poi intraprendere la carriera da modello.

Ha posato per vari servizi fotografici che gli hanno fatto acquisire grande visibilità anche sui social dove vanta di quasi 30 000 follower. Alto circa 1 metro e 85, fisico scolpito, occhi e capelli castani, è lui il protagonista della stagione in corso del programma e nel villaggio si fa notare.

Riassunto prima puntata

Avete seguito la prima puntata? Filippo Bisciglia, storico conduttore di Temptation Island ha presentato le coppie per poi passare ai tentatori e tentatrici. Fin dai primi momenti della serata sono emersi problemi irrisolti all’interno dei villaggi, in particolare quelli legati a Alessio, ormai ex fidanzato di Sonia M. Il trentanovenne ha rivelato senza filtri di essere in dubbio sul sentimento che prova per lei e quando la diretta interessata ha chiesto il falò di confronto anticipato, lui non solo ha rifiutato ma si è fatto squalificare per una serie di comportamenti non adeguati al contesto del programma televisivo.

Intanto, Sonia ha deciso di restare da sola nel villaggi. Si tratta di una richiesta fatta dalle sue compagne che, però, la produzione ha accettato.