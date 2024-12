Temptation Island, fine dell’amore tra Tony e Jenny: ora parla lui

Una delle notizie che ultimamente ha scosso il panorama del gossip italiano è stata sicuramente quella relativa alla separazione tra Tony Renda e Jenny Guardiano. I due sono diventati famosi al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte all’edizione estiva di Temptation Island.

Jenny e Tony sono stati i personaggi forse più chiacchierati del reality dei sentimenti, principalmente per la loro grande differenza d’età. Jenny, di soli 26 anni, aveva infatti iscritto lei e il compagno Tony, che di anni ne aveva 42, al programma per poter testare l’amore di lui nei suoi confronti e capire se si potesse ancora fidare del compagno, nonostante il suo atteggiamento da “farfallone”.

Al termine della loro esperienza nel reality show condotto da Filippo Bisciglia, Tony, pur ammettendo di avere una sorta di doppia personalità che lo portava a comportarsi come “Dr. Jekyll e Mr. Hyde”, aveva fatto una solenne promessa alla fidanzata: cambiare e cercare di riguadagnarsi il suo amore.

Jenny ci aveva creduto e aveva quindi deciso di dare al compagno una seconda possibilità. Peccato però che, dopo soli pochi mesi dalla fine del programma, Tony ci sia ricascato e, a quanto pare, abbia nuovamente tradito Jenny. A farlo sapere ai fans era stata proprio la Guardiano che, negli scorsi giorni, aveva comunicato la rottura tra lei e il DJ a causa di alcuni ripetuti tradimenti di Renda.

Insomma, per la giovane si era trattato dell’ennesima tegola dell’ultimo periodo: dopo aver perso prematuramente il padre, l’ex volto di Temptation Island si è trovata ad affrontare anche la sofferta separazione dal compagno che, a quanto pare, non è riuscito a tenere fede alle promesse fatte solo pochi mesi fa.

Fino a ora, il DJ aveva preferito rimanere in silenzio e non proferire parola riguardo le dichiarazioni dell’ex compagna. Nelle ultime ore però, l’ex volto di Temptation Island è ricomparso sui suoi profili social e, tramite la pubblicazione di una story sul suo profilo Instagram, ha voluto rompere il silenzio sulla situazione con Jenny.

Le parole di Tony

“Ultimamente sono stato poco presente sui social. Tra impegni lavorativi e questioni personali non è stato un periodo semplice. Ma ci tenevo comunque a farvi gli auguri! Godetevi queste feste passatele con i vostri cari e fatevi valere! Un abbraccio grande!”, ha scritto il DJ, volendo come prima cosa fare gli auguri di Buon Natale a tutti coloro che in questi mesi lo hanno seguito sui social e dimostrato affetto nei suoi confronti.

Poi, Renda ha iniziato il discorso circa la rottura con Jenny Guardiano: “Per quanto riguarda me, ci sono tante cose che volevo condividere con voi, che mi seguite sempre con tanto affetto. E un momento particolare.. da una parte, io e Jenny stiamo attraversando un periodo complicato… e mi dispiace tanto perché abbiamo vissuto momenti incredibili insieme che porterò sempre nel cuore. Spero che le cose possano aggiustarsi, ma per ora la situazione è questa”.

Ciò che ha lasciato stupiti i fans è stato quindi il fatto che Renda non abbia commentato in alcun modo le dichiarazioni fatte dall’ex compagna, smentendo o confermando quanto dichiarato da Jenny. Che non abbia voluto generare l’ennesima polemica? Un’altra ipotesi messa sul tavolo dagli utenti dei social è che Renda abbia voluto tenersi da parte questa carta, per potersela giocare in un momento più opportuno.

Il Dj ha poi concluso il suo messaggio parlando del lavoro: “Dall’altra parte, del lavoro, che va avanti a pieno ritmo e mi sta regalando tante soddisfazioni. L’uscita del mio ultimo singolo su Hit Mania 2025, le serate in giro per l’italia, il vostro calore… tutto questo mi dà una carica incredibile e mi aiuta ad affrontare i momenti più difficili. Perciò, grazie a tutti voi che mi sostenete anche qui sui social”.

Insomma, in molti sono convinti che la questione non sia finita qui e che nei prossimi giorni almeno uno dei diretti interessati tornerà a parlare della spinosa vicenda, magari regalando agli utenti del web nuovi dettagli e materiale sul quale parlare e ricamare conclusioni. Per il momento non resta da far altro che attendere e accontentarsi della spiegazione molto vaga data dal DJ.