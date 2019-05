Temptation Island Filippo Bisciglia: “Scrivono str..e”, verità casting

Temptation Island, Filippo Bisciglia sbotta: “Scrivono str..e”. Ecco la spiegazione vera sui casting

Anche quest’estate Temptation Island tornerà ad allietare il pubblico di Canale 5 con i suoi intrighi e le sue tentazioni. Naturalmente al timone della sesta edizione ci sarà ancora lui, Filippo Bisciglia. Il conduttore, particolarmente amato e apprezzato dal pubblico dello show, poco fa è sbucato su Instagram facendo una serie di Stories e dando un importante annuncio in cui ha smentito alcune false voci messe in circolo da qualche lingua lunga. Nella fattispecie il fidanzato di Pamela Camassa ha messo in guardia coloro che vogliono partecipare ai casting per la stagione imminente della trasmissione, invitandoli a non prestare ascolto a fake news.

“Diffidate da queste notizie, ecco la verità sui casting”. Le parole di Bisciglia

“Questo messaggio è per dirvi che qualcuno in giro per l’Italia si sta divertendo a dire che io sarò ospite in qualche discoteca per fare i casting ufficiali di Temptation Island. Non è assolutamente vero”. Bisciglia spiega che per partecipare ai veri casting dello show bisogna iscriversi sulla piattaforma di Witty Tv. Una volta inoltrata la richiesta al sito, chi risulterà idoneo sarà ricontatto dalla produzione del programma e dovrà recarsi a Roma. “Diffidate da chiunque stia dicendo o scrivendo stro… te”, chiosa infine Filippo, esternando, seppur con il suo consueto garbo e il suo consueto sorriso dipinto in viso, la sua stizza per la fake news che qualcuno ha diramato.

Temptation Island: l’amore tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi

A proposito di Temptation Island, è da poco sbocciata una coppia tra gli ex protagonisti della quarta edizione. A dare vita all’unione sono stati Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Il primo prese parte allo show al fianco di Selvaggia Roma. I due tornarono a casa insieme, ma dopo qualche mese la relazione naufragò. Antonella invece partecipò al reality in veste di tentatrice. Lenticchio e la Fiordelisi, con il passare del tempo, si sono sempre tenuti in contatto amichevolmente. Poi, poche settimane fa, è scattato un qualcosa di diverso, che ha travalicato l’amicizia sfociando in passione. Auguri!