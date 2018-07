Temptation Island, Filippo Bisciglia: prime anticipazioni sulle coppie

Anticipazioni Temptation Island, Filippo Bisciglia si svela: curiosità sulle coppie

Temptation Island sta per tornare in onda. Lunedì 9 Luglio conosceremo finalmente le coppie partecipanti e i vari tentatori e tentatrici. Anche quest’anno, l’amore è stato messo a dura prova per ben 21 giorni, tutti vissuti all’interno di un villaggio lontani dal proprio partner. Il conduttore Filippo Bisciglia svela all’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni alcuni particolari dettagli sui protagonisti di questa nuova e attesissima edizione. A quanto pare, le coppie sono una diversa dall’altra e tutte hanno preso parte al docu-reality di Canale 5 per motivi molto precisi. Anche quest’anno, Bisciglia si è emozionato e divertito, instaurando un particolare rapporto con alcuni partecipanti in particolare. Ormai, Filippo è il padrone di casa e per questo spesso va a braccio, senza seguire per filo e per segno il copione, soprattutto durante i falò, il momento più emozionante del programma.

Temptation Island, anticipazioni sulle coppie: parla Filippo Bisciglia

L’unica coppia già nota al pubblico di Canale 5 è quella formata dalla bellissima Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il conduttore di Temptation ci fa sapere che entrambi gelosissimi l’uno dell’altra. Ci sono poi Lara e Micheal, insieme da circa due anni e mezzo. Bisciglia li presenta come ‘i confusi’. Non sanno cosa vogliono e sperano di capirlo grazie al programma. Valentina e Oronzo sono stati definiti ‘i friccicarelli’ poiché lui fa sempre come vuole e lei ogni volta è pronta a perdonarlo. Raffaella e Andrea sembrano essere i più tranquilli. Secondo il conduttore, Giada e Francesco sono un po’ troppo possessivi. Mentre Martina e Gianpaolo sono ‘gli impari’. Lei desidera una famiglia, lui non lo sa.

Filippo Bisciglia: prime anticipazioni di Temptation Island

Filippo dichiara di instaurare con le coppie sempre un bellissimo rapporto. Nel corso dei 21 giorni, in molti gli chiedono consigli e lui ne è felice. E mentre attendiamo la mesa in onda di Temptation Island, Bisciglia ci fa sapere che spera di continuare a fare il conduttore, comunicando anche che prenderà parte alla gara dei Campioni di Tale e Quale Show, dove è arrivato secondo.