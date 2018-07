Temptation Island, parla Filippo Bisciglia: fine riprese e ultime news

Temptation Island, parla Filippo Bisciglia: ultima notte di riprese e ultime news dalla Sardegna

Il countdown è già cominciato diversi giorni fa per i tanti appassionati di Temptation Island, che quest’anno sta per tornare con la quinta edizione. Tutto è quasi pronto per il 9 luglio, data che vedrà decollare sul piccolo schermo il reality più bollente dell’estate. Intanto il suo conduttore Filippo Bisciglia continua a tenere informati i telespettatori sulle riprese della trasmissione che stanno volgendo al termine (ricordiamo che le puntate sono registrate e non in diretta). Dalla Sardegna infatti il compagno di Pamela Camassa fa sapere che la notte che verrà sarà l’ultima passata sull’isola per i protagonisti e per gli addetti ai lavori dello show. Insomma, tutto è pronto e ne vedremmo delle belle, pare bellissime, stando anche a quanto è trapelato nelle ultime ore.

Filippo Bisciglia manda in fibrillazione i fan: le ultime news dalla terra sarda

“Buona serata a tutti… ma soprattutto a me/noi … ultima notte 🔥… (-6) …”, scrive Filippo Bisciglia via social, annunciando che domani le riprese di Temptation Island finiranno (alcuni fan hanno risposto alla notizia, dicendo di essere in snervante attesa). Aggiungiamo noi che inizierà poi il lavoro finale di post produzione, ossia di montaggio di quanto filmato in questi giorni. In poche parole quello che vedremo in tv. Nel frattempo le news che trapelano dalla Sardegna stanno letteralmente mettendo in fibrillazione gli aficionados del reality. Le ultime notizie dicono che: una coppia già durante la prima puntata chiederà il falò di confronto e lascerà anzitempo il programma (a spifferarlo è stata una fonte assai attendibile, Maria De Filippi); quest’anno ci sarà lo special guest di Gemma Galgani (la dama del Trono Over supperterà l’amica Ida Platano).

Temptation Island, l’intoppo durante le riprese. Bisciglia: “Prima volta che capita”

Filippo Bisciglia la scorsa settimana ha informato via social i fan del programma, dando la notizia di un piccolo intoppo in corso d’opera: la momentanea interruzione delle riprese. “Non ci posso credere ragazzi, è il primo anno che ci capita una cosa del genere” ha spiegato il conduttore su Instagram. “Va bene, ci sta. Tutti in casetta, non possiamo fare nulla”. Le parole del presentatore romano hanno fatto da corredo a un breve video in cui veniva ripreso un giardino della location di Temptation Island battuto da una forte pioggia, motivo per il quale le riprese sono state fermate. Ora però tutto è pronto. L’appuntamento è per lunedì 9 luglio.