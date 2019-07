Temptation Island, Filippo Bisciglia: la dedica commovente ai protagonisti

La commovente dedica di Filippo Bisciglia ai protagonisti di Temptation Island

Filippo Bisciglia è davvero uno di quei volti televisivi che hanno umanità da vendere. È uno di quei personaggi che grazie al loro cuore e alla loro gentilezza d’animo fanno bene alla televisione italiana. E, durante le ultime ore, Bisciglia ha dimostrato ancora una volta quanto il suo carattere sia colmo di bontà dato che ha ringraziato, uno ad uno, tutti i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Il programma si è concluso definitivamente ieri sera, con una puntata speciale, e oggi il dolce Filippo ha voluto dedicare delle splendide parole a coloro che ha accompagnato durante questo viaggio dei sentimenti rivelatosi tortuoso ma tanto emozionante. Sono in tantissimi, infatti, a sostenere che l’ultima edizione sia addirittura una delle più belle proprio perché la maggior parte delle coppie sono scoppiate.

“Grazie di cuore”, le emozionanti parole di Filippo Bisciglia

Ai suoi ragazzi Filippo Bisciglia ha dedicato parole colme di affetto. Il conduttore ha pubblicato delle foto dove abbraccia ognuno di loro ed ha scritto: “io credo che un viaggio valga la pena di essere vissuto solo se si torna diversi da come si è partiti, e sono sicuro che in fondo da questo viaggio non solo loro che lo hanno vissuto, ma anche noi che lo abbiamo seguito, abbiamo forse imparato qualcosa di più” … Grazie ragazzi, grazie di cuore, abbiamo condiviso emozioni che resteranno sempre dentro di noi … emozioni difficili da spiegare se non si vivono in prima persona … e vi assicuro che sono felice di averle vissute insieme a voi … ora vi auguro il più bel viaggio che possiate vivere, un viaggio ricco di amore gioia e fortuna … vi voglio bene … vostro Filippo”.

E ora aspettiamo la nuova edizione di Temptation Island Vip

Okay, Temptation Island è finito. Ma con il suo termine è iniziata una nuova grande attesa. A Settembre, infatti, sempre su Canale Cinque approderà Temptation Island versione Vip dove le celebrity italiane, in coppia, ne saranno protagoniste. Al timone della nuova edizione del programma di Maria De Filippi vedremo Alessia Marcuzzi, che proprio ieri sera abbiamo potuto vedere già nel promo. Ancora avvolti nel mistero sono i nomi dei personaggi che parteciperanno a questo nuovo viaggio dei sentimenti dove, si sa, le sorprese non finiscono mai!