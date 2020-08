Temptation Island, in fiamme l’hotel Is Morus Relais: pompieri sul posto

Intorno alle 5 di mattina del 6 agosto 2020 ha preso fuoco una parte dell’Is Morus Relais, l’hotel che ospita da anni il set della trasmissione Mediaset Temptation Island. Le fiamme hanno raggiunto anche le scenografie del programma. Non chiaro se l’incendio sia doloso o casuale. Dopo che è scattato l’allarme i vigili del fuoco di Cagliari, come spiegato da ‘Sardegna Live’, sono prontamente intervenuti sul posto (la struttura si trova a Santa Margherita di Pula, a circa una 40 di km da Cagliari). Pronta anche la risposta dei carabinieri. L’hotel è stato fatto evacuare e il rogo spento. Si segnala che una persona è stata trasportata in ospedale.

Temptation Island, l’Is Morus Relais in fiamme

Secondo le prime ricostruzioni le fiamme sono state localizzate nella sala congressi. Non ancora chiaro da dove siano scaturite. Forse da un auto che è andata distrutta ed era in sosta davanti alla struttura. L’Is Morus Relais è un’oasi naturale di ben sette ettari con spiaggia privata e servizi che lo rendono un hotel raffinato e ambito. Mirti, allori, ginepri, eucalipti circondano l’area e contribuiscono a farne una delle strutture più ‘in’ della Sardegna del sud. Da anni Temptation Island l’ha scelta per girare le proprie puntate che vanno in onda tra la fine di giugno e l’inizio di luglio su Canale 5 (le registrazioni avvengono prima, circa con 20/30 giorni di anticipo rispetto a quando lo show comincia a essere trasmesso). A settembre è prevista una seconda edizione, quella che vedrà come conduttrice Alessia Marcuzzi. Resta da capire se i danni causati dalle fiamme potrebbero mettere in forse lo svolgimento del reality nel resort.

Temptation Island, l’edizione di Alessia Marcuzzi

Nelle scorse ore è stato reso noto che Temptation Island targato Alessia Marcuzzi decollerà mercoledì 9 settembre, salvo variazioni dell’ultima ora. A differenza della stagione condotta da Filippo Bisciglia, i concorrenti dovrebbero essere tutti sconosciuti. Secondo rumors di corridoio, si sarebbe optato solo per persone ‘nip’ così da evitare la sovraesposizione di personaggi noti sulla rete ammiraglia Mediaset che a settembre vedrà partire anche il Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini.