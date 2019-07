Temptation Island, falò Massimo e Ilaria: come finirà? “Usciranno insieme”

Anticipazioni Temptation Island: il finale del falò di Ilaria e Massimo

Ilaria e Massimo di Temptation Island usciranno mano nella mano oppure divideranno per sempre le loro strade? I telespettatori si stanno chiedendo quale sarà il loro futuro; un finale che potrebbe essere a dir poco imprevedibile. Ilaria Teolis potrebbe decidere di tornare a casa con lui, nonostante tutto quello che ha visto (e rivisto in salse diverse). Uno dei falò di confronto più attesi, visto che Massimo Colantoni non ha pensato poi tanto alla sua fidanzata: certo, non avrebbe dovuto chiudersi in casa per dimostrare il suo amore, ma forse potrebbe gestire meglio quello che è successo con alcune single. Certe parole e certi gesti non sono facili da perdonare. Ilaria gli darà una seconda chance?

Massimo e Ilaria stanno ancora insieme? Caos su Instagram: lei non deve perdonarlo

Su Instagram, sotto all’ultimo post della pagina di Temptation Island, in tanti hanno scritto che – secondo loro – Massimo e Ilaria torneranno a casa da fidanzati: “Andrà a finire che escono insieme, lui piangerà e chiederà perdono e lei ci cascherà”; “Tanto rumore per nulla, è tutta scena… tanto usciranno insieme!”; “Finirà come sempre: lei metterà la dignità sotto i piedi e usciranno insieme. Tanto è solo tutto spettacolo!”; “Quanto scommettiamo che lei lo perderà dopo che lui farà finta che non sia successo nulla di veramente importante?”.

Ultime notizie Temptation Island 2019

Sappiamo già qualcosa sul falò di Ilaria e Massimo, ma il finale è ancora avvolto nel mistero. Il colpo di scena è dietro l’angolo. Siamo certi che Filippo Bisciglia, come nella precedente puntata, riuscirà a gestire bene quello che potrebbe accadere. Aspettiamoci di tutto! Siamo certi che sentiremo parlare ancora a lungo di questa coppia che… è ormai scoppiata?