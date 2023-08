Temptation Island, ex volto assai discusso è diventato papà

L’ex volto di Temptation Island, Massimo Colantoni, è diventato papà. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri, proprio dall’ex partecipante del reality delle tentazioni. Come è noto, Massimo non forma più una coppia con Ilaria Teolis, con cui aveva preso parte al programma dell’estate di Canale 5. Oggi è felice con Denise e insieme sono diventati per la prima volta genitori. Il nome che Colantoni ha scelto per suo figlio è Edoardo.

“Oggi alle ore 13.26 è nato Edoardo. Una gioia immensa per me e Denise. La nostra felicità, il frutto del nostro amore. Comincia la nostra nuova vita con te amore mio”

Così Colantoni ha annunciato su Instagram la nascita del suo primo figlio. Massimo, che a Temptation Island aveva attirato non poche critiche per via del suo comportamento nel villaggio dei fidanzati, oggi appare più felice che mai, chiaramente. Infatti, nelle foto da lui condivise per annunciare la nascita del piccolo Edoardo è sorridente a fianco alla sua compagnia Denise nell’Ospedale Gemelli di Roma.

Tra i vari commenti di auguri è possibile notare i messaggi di alcuni degli ex partecipanti del reality delle tentazioni. In particolare, hanno commentato l’annuncio Gabriele Pippo e Ciavy.

Massimo Colantoni dopo Temptation Island: da Ilaria alla storia con Denise

Risale all’estate del 2019 la partecipazione di Massimo Colantoni a Temptation Island. Aveva deciso di partecipare al programma televisivo per mettere alla prova la sua storia d’amore con Ilaria Teolis. La loro relazione, però, non ha superato la prova. Infatti, durante il falò di confronto finale la love story è giunta al capolinea.

Sono tanti i telespettatori che si sono schierati dalla parte di Ilaria, la quale oggi è felicemente fidanzata con il personal trainer Andrea. Dopo la fine della loro relazione nel reality show delle tentazioni, Colantoni ha avuto una storia con Sonia Onelli, conosciuta proprio nel villaggio. La storia, però, è giunta poco dopo al capolinea.

Circa un anno fa, Massimo ha ritrovato l’amore con l’attuale fidanzata Denise, madre del suo primo figlio. All’idea di diventare padre, l’ex volto del programma si è sempre detto emozionato. La scoperta della gravidanza risale a marzo scorso. Dopo di che, con il gender reveal party, hanno scoperto che sarebbe arrivato un maschietto e il nome è stato subito scelto: Edoardo.