Temptation Island, ex partecipante ricoverata d’urgenza in ospedale

Un’ex protagonista di Temptation Island è stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Si tratta di Valeria Liberati, la quale si è fatta conoscere al pubblico di Canale 5 prendendo parte al reality delle tentazioni con il fidanzato Ciavy Maliokapis. Proprio in queste ore, la ragazza rivela ai suoi fan su Instagram che si trova ricoverata in una struttura ospedaliera. L’incubo ha preso inizio qualche giorno fa, quando Valeria ha accusato dei forti dolori addominali.

Per via di questi fastidi, la Liberati si è recata al pronto soccorso, dove ha scoperto di avere un’infezione alle vie urinarie. I medici le avrebbero consigliato, secondo il suo racconto, di procedere con la terapia direttamente a casa. Una volta rientrata nella sua abitazione, però, Valeria si è di nuovo sentita male ed è così tornata in ospedale, dove è stata questa volta ricoverata. Con il suo profilo ufficiale di Instagram, l’ex volto del reality condotto da Filippo Bisciglia, racconta di essere in ospedale da quasi 4 giorni.

Dopo questo arco di tempo trascorso a cercare la causa del suo problema, per cui diversi medici hanno dato ognuno la loro diagnosi, ecco che finalmente oggi si è arrivati alla verità. Almeno così spera Valeria Liberati di Temptation Island. Detto ciò, la fidanzata di Ciavy spiega cosa è accaduto ieri nel dettaglio:

“Mi attaccano la flebo per l’antibiotico, dopo 2 minuti il mio corpo inizia ad andare a fuoco. I polsi iniziano a gonfiarsi, le caviglie, gli occhi, la bocca, faccio un urlo. I medici si precipitano, tolgono subito la flebo, mi attaccano all’ossigeno e mi danno l’antistaminico. Ci sono volute più di 6 ore prima che il mio corpo tornasse a funzionare come prima. Posso dire di aver vissuto un incubo a occhi aperti, se solo ci ripenso mi vengono i brividi. Oggi sarei dovuta tornare a casa, ma alcuni valori del sangue non vogliono scendere quindi preferiscono tenermi qui. Ho un’infezione nell’intestino”

Valeria spiega subito dopo la causa di questa infezione all’intestino. Pare che a ridurla così siano stati i caffè presi a digiuno e i tè termogenici, che con il tempo hanno causato questo problema.

Temptation Island, Valeria e Ciavy oggi

Che fine hanno fatto Valeria Liberati e Andrea Maliokapis, meglio conosciuto come Ciavy? Rappresentano una delle coppie protagoniste dell’edizione di Temptation Island del 2020. Durante il loro falò di confronto, terminato con l’addio, Filippo Bisciglia si era ritrovato a dover intervenire fisicamente per calmare gli animi.

Durante questa esperienza, Valeria si era avvicinata ad Alessandro Basciano, che svolgeva il ruolo di tentatore. Dopo il confronto, c’è stata una rottura tra Ciavy e la Liberati. Successivamente, lontani dalle telecamere, hanno dato vita a un lungo tira e molla. Oggi formerebbero di nuovo una coppia.

Lo scorso mese di marzo, la stessa Valeria ha annunciato di essersi avvicinata di nuovo a Ciavy. La Liberati ha raccontato che, durante il lungo periodo vissuto separati, hanno avuto modo di riflettere.

“Ci stiamo riprovando”, ha assicurato Valeria qualche mese fa. A giugno ha nuovamente confermato il ritorno di fiamma rassicurando i fan sulle condizioni di salute di Ciavy, dopo un incidente domestico di quest’ultimo.

Mentre lei continua a lavorare come influencer e con la sua Healty Body Life, lui è ancora un organizzatore di eventi a Roma.