Temptation Island, Emanuele Cirilli e Debora Onorato aspettano un figlio: sarà una femminuccia, il nome

Emanuele Cirilli e Debora Onorato, coppia che ha preso parte alla prima edizione di Temptation Island, attendono un figlio. Ad annunciare la lieta notizia è proprio la ragazza, attraverso un post su Instagram. La 32enne condivide una foto che ritrae il suo pancione tra le sue mani e quelle del Cirilli. Un bellissimo annuncio per tutti i fan della coppia. La Onorato rivela anche il nome e il sesso del bambino. Debora ed Emanuele attendono una femminuccia, a cui daranno il nome Melissa. Hanno già preso una decisione importante, i due ex partecipanti del reality delle tentazioni. Oltre ciò, utilizzando gli hashtag, Debora fa sapere di essere alla 17esima settimana di gravidanza. Una quarantena intensa quella che sta vivendo la coppia, che sta affrontando uno dei viaggi più belli della loro vita. A commentare subito la notizia ci pensa Sonia Carbone, anche lei ex partecipante della prima edizione del reality.

Debora Onorato di Temptation Island è incinta: la sua esperienza nel reality con Emanuele Cirilli

“Ci sono quarantene vissute con intimità e intensità tali da poter godere di uno dei viaggi più belli della vita. We must be positive! Aspettando Melissa”, così Debora Onorato rivela di essere incinta. Una bellissima notizia, soprattutto per i fan che hanno seguito il viaggio dei sentimenti della coppia. Quando hanno preso parte al reality delle tentazioni erano fidanzati ancora da qualche mese. Nonostante ciò, avevano avvertito la necessità di fare questa esperienza. Il motivo? Entrambi avevano bisogno di capire se il loro rapporto rappresentava davvero una grande storia d’amore. Nel villaggio dei fidanzati, lui è riuscito a conquistare la fiducia della Onorato, con un comportamento impeccabile. Diverso il discorso per Debora, che ha avuto qualche tentennamento. A tentare la ragazza era stato Andrea Damante, che aveva preso al programma come tentatore.

Temptation Island, Debora ed Emanuele presto genitori: arriva il commento di Sonia Carbone

“Siete stupendissimi, ti aspettiamo tutti Melissa”, scrive Sonia Carbone, che ha già avuto due figli insieme a Gabriele Caiazzo. Emanuele e Debora sono andati poi a convivere insieme a Roma, dopo l’esperienza vissuta nei rispetti villaggi. Il programma ha dimostrato a entrambi che il loro è un amore forte e ora a rendere migliori le loro giornate ci penserà Melissa.