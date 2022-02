Temptation Island: è nata la seconda figlia di Lara Zorzetto

Lara Zorzetto di Temptation Island è diventata mamma per la seconda volta! Mercoledì 23 febbraio è nata la piccola Anastasia Priscilla, come annunciato dalla neo mamma su Instagram con un reel in cui si vede la neonata che dorme tranquillamente nella sua culla. Dopo la fine del programma prodotto da Maria De Filippi la stilista è diventata una influencer a tutto tondo, seguita attivamente da più di 600mila follower.

La bambina è nata alle 12.11: pesa 3.480 chili ed è lunga 52 centimetri. Lara Zorzetto ha messo al mondo la sua secondogenita con un taglio cesareo. Mamma e figlia stanno bene. Per Lara si tratta del secondo figlio dopo Leonardo, nato nell’agosto 2020.

A neppure due anni dall’arrivo del primo bebè Lara Zorzetto – insieme al compagno Mattia – ha deciso di allargare la famiglia. La relazione va avanti solo da tre anni ma dopo un colpo di fulmine l’influencer e l’imprenditore non sono più riusciti a vivere separatamente e hanno deciso di costruire insieme qualcosa di importante.

Al momento manca solo il matrimonio che, sicuramente, arriverà più in là, quando magari i bambini saranno un po’ più grandi. Piccola curiosità: inizialmente Lara aveva intenzione di chiamare la figlia Chloe Priscilla ma all’ultimo Mattia l’ha costretta a cambiare con Anastasia.

Lara Zorzetto ha partecipato a Temptation Island 2018

Lara Zorzetto è stata la protagonista di Temptation Island 2018. La stilista ha partecipato al reality show di Filippo Bisciglia con l’ex fidanzato Michael De Giorgio. Lara non è pentita della sua partecipazione al programma di Canale 5, dove è sicuramente rimasta nella memoria collettiva per alcune memorabili battute (“Ti apro come una verza”, “Ti smonto come un mobile dell’Ikea”).

Grazie alla trasmissione la Zorzetto ha scoperto di non amare più Michael. Oggi i due non hanno più alcun rapporto e in passato non sono mancate frecciatine e stoccate a distanza. Nel 2019, complice un trasloco, è avvenuto l’incontro con Mattia, che ha stravolto la vita della creativa. De Giorgio, invece, risulta ancora single nonostante abbia avuto qualche problema con una ragazza frequentata dopo l’addio a Lara.