Temptation Island, è già finita tra Perla e Igor: l’annuncio

È già finita la storia tra i due protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island: Perla Vatiero e Igor Zeetti. Ma, procediamo con ordine. In questi giorni, Perla è finita la centro del gossip dopo l’incontro inaspettato con l’ex Mirko Brunetti durante la Milano Fashion Week. I due, infatti, si sono ritrovati insieme in una sfilata di moda e Mirko è addirittura comparso sullo sfondo di una delle storie di Perla. Questa riunione non è stata gradita molto da Greta Rossetti, con la quale Mirko aveva iniziato una storia. L’ex tentatrice ha confessato su Instagram di aver saputo dell’incontro tramite social, insinuando che i due avessero potuto fare tutto ciò per hype. Ad ogni modo, i due hanno finito per bloccarsi sui rispettivi social, mettendo dunque fine (per ora) alla loro frequentazione.

Ebbene, dopo Greta e Mirko, è stato il turno di Perla e Igor. Dopo giorni di speculazioni e di gossip, l’ex tentatore ha rotto il silenzio con una storia Instagram, confermando la fine della relazione a causa di incompabilità catteriali e impegni lavorativi:

Le cose succedono. I presupposti per una storia bellissima c’erano tutti, ma la distanza e i diversi impegni professionali non hanno permesso di viverci a pieno, mettendo in risalto ancor di più equivoci e incomprensioni caratteriali che ci hanno reso incompatibili. Purtroppo l’amore non può essere part time. Restano i bei ricordi e le giornate trascorse insieme, ma adesso dobbiamo guardare avanti e provare a vivere le nostre vite con maggiore serenità. Non è un discorso su chi dei due meriti di più, entrambi meritiamo il meglio. L’affetto resta.

Poco dopo, è arrivata anche Perla a dare la sua versione, per annunciare direttamente la rottura con l’ex tentatore. Prima di tutto, però, l’ex volto di Temptation Island ha voluto chiarire la sua attuale situazione con Mirko. Perla ha smentito assolutamente di essere tornata con l’ex fidanzato, considerando solamente folle il pensiero che ci possa essere un ritorno di fiamma dopo tutto quello che è successo tra di loro. Allo stesso modo, ha negato anche di avere in qualche modo organizzato l’incontro per visibilità e attenzione mediatica.

Semplicemente, i due si sono ritrovati insieme ad un evento e, a quanto pare, hanno approfittato della situazione per avere un confronto civile. Finito il reality, infatti, l’ex coppia non aveva mai avuto modo di parlare in prima persona e lontano dalle telecamere. Dopo cinque anni di relazione, hanno deciso di mettere da parte il rancore e l’odio, per poter avere un rapporto quantomeno normale. Successivamente, Perla è passato all’argomento Igor. La giovane ha confermato nuovamente la rottura, specificando che i due erano in crisi da 15 giorni:

Siamo in crisi già da 15 giorni, quindi tra noi è finita la frequentazione perché ci siamo resi conto di essere incompatibili a livello caratteriale. Ma è una persona a cui voglio un mondo di bene, mi è stato molto vicino e io ci sarò sempre per lui, perché non abbiamo motivo di litigare o di odiarci. Non sono qui a dirvi quali siano le motivazioni, perché determinate cose resteranno private.

Dunque, proprio come Igor, Perla ha dichiarato che sono stati diverse differenze caratteriali a provocare la fine della storia. Nonostante ciò, l’ex coppia è rimasta in buoni rapporti. Ma, non è finita qui. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, la Vatiero sarebbe già andava avanti e starebbe frequentando un ex naufrago dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi: Luca Vetrone. Al momento, Perla non ha ancora commentato il rumor.