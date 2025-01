Temptation Island e De Filippi, Jenny svela i retroscena: i dettagli

Jenny Guardiano rivela al pubblico alcuni dettagli legati alla sua esperienza a Temptation Island. Non solo, l’ex partecipante del noto reality estivo delle tentazioni parla anche di Maria De Filippi e del suo breve percorso a Uomini e Donne. Non mancano, anche se pochi, i dettagli che riguardano alla sua relazione con Tony Rende e molto altro. Jenny parla di tutto questo tramite un’intervista rilasciata a Nicole Pallado e Gianmarco Zagato, tramite la nuova puntata del podcast su YouTube Tavolo Parcheggio.

Va precisato che tale episodio è stato registrato prima della fine della love story con Tony. L’intervista è iniziata con la Guardiano che ha rivelato di aver conosciuto anche i partecipanti dell’edizione del reality show di Canale 5 andata in onda a settembre. Ma è soprattutto della sua esperienza nel villaggio che parla in questa occasione. In amicizia è stata vicina a tutti, ma non ha instaurato alcun legame sentimentale con i tentatori.

Jenny a Temptation Island ha portato avanti il suo percorso arrabbiata con Tony, che spensierato si è proprio divertito. “Ho trovato una formica e siccome le persone intorno a me non mi capivano ho iniziato a parlare con lei. Le persone intorno a me scioccate”, ha ricordato. Un’esperienza, questa, che la Guardiano rifarebbe. A questo punto, la ragazza confessa qualche retroscena legato al villaggio e a ciò che accade nel corso del reality show:

“Mangiavamo di tutto, portavano le portate. Non c’è tanto alcool, non ti ubriachi lì. Facevamo le serate a tema. Non si può avere il telefono dentro Temptation, non si può neanche sentire i parenti chiedendo a loro. Dentro lì ti dimentichi un po’ delle telecamere, per quello succede quello che succede. Non si possono dire molti retroscena, però ci sono i tagli, ma le cose focus rimangono. Il villaggio non è brutto, però è un po’ rustico, ti devi adattare”

Jenny è andata avanti con la sua intervista dicendo di essere felice per la popolarità conquistata con questa esperienza, ammettendo di aver preso circa 50mila follower a ogni puntata andata in onda. Anche per Tony, che in quel momento era ancora il suo fidanzato, è stato strano essere riconosciuto in pubblico. Jenny ha assicurato che “di presenza è ancora meglio” e di volerlo convincere a fare qualche ritocchino, sebbene lui sia contro. Ma oramai sembra che, con la relazione naufragata, Renda non riceverà più tali consigli dalla Guardiano.

Vari telespettatori, quando l’hanno ritrovata a Temptation Island, si sono ricordati di lei nel ruolo di corteggiatrice a Uomini e Donne. Aveva 19 anni ed è stata presente in studio solo per qualche puntata, al punto che oggi non ricorda neppure chi fosse il tronista. “Ho conosciuto lì Maria ed è una splendida persona”, ha confessato Jenny. Ma quali sono oggi i progetti per il suo futuro? Ebbene la Guardiano sogna di diventare un’icona come Valeria Marini! Vorrebbe crescere sui social e affermarsi, convinta però che oggi non sia semplice.