Nuovi aggiornamenti sulla coppia protagonista dell’edizione 2020 di Temptation Island, Speranza ed Alberto. Ma, facciamo un passo indietro. Qualche settimana fa, Speranza ha dato alla luce una bellissima bambina, Antonia. Tuttavia, dopo il parto, ci sono state delle complicazioni e, col passare di pochi giorni, la neo – mamma ha cominciato a sentirsi poco bene, con tanto di febbre alta che l’ha costretta a recarsi in ospedale.

A dare la notizia è stato Alberto, che ha poi comunicato a tutti i loro fan che la compagna ha una grave infezione, che necessitava di cure immediate, indi per cui è stata immediatamente ricoverata. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip, Amedeo Venza, si tratterebbe di una setticemia, che consiste in una presenza eccessiva, nel torrente circolatorio, di specie di batteri patogeni. Ebbene, oggi 2 maggio, Alberto ha usato il suo profilo Instagram per dare nuove informazioni sulla situazione di salute attuale di Speranza.

L’ex volto di Temptation Island ha annunciato che Speranza si sarebbe dovuta sottoporre ad un’importante operazione, con la speranza di sconfiggere ufficialmente quest’infezione. Queste le parole scritte in una Instagram Stories ieri notte, 1 maggio:

Buonasera a tutti voi, vi scrivo perché non riesco a rispondere singolarmente ad ognuno di voi. Speranza Capasso domani mattina dovrà affrontare un primo e speriamo ultimo intervento per poi sperare in Dio che questa maledetta infezione passi! Ci state dimostrando grandissimo affetto, parlo di voi che ci conoscete attraverso un social eppure siete super preoccupati per tutto ciò. Vi terrò aggiornati su tutto, notte.

Dunque, per ora, bisogna solo attendere notizie da parte di Alberto per scoprire come sarà andato l’intervento e in che stato si trova Speranza, auspicando in una buona riuscita dell’operazione e in una pronta guarigione. Inoltre, prima di comunicare ai suoi seguaci la notizia, l’uomo ha condiviso un commovente video sui suoi social.

Nel filmato si può vedere una videochiamata tra la piccola Antonia e la sua mamma, sdraiata dolorante sul letto di un ospedale. Le due sono state costrette a separarsi a pochi giorni dalla nascita della bambina, dettaglio che suscita ancora più emozione e tristezza per tutta la vicenda. Insomma, in attesa di novità, non resta che pregare che tutto vada per il meglio.

Speranza ed Alberto, il loro percorso a Temptation Island

Speranza ed Alberto hanno partecipato a Temptation Island nel 2020, diventando una delle coppie protagoniste dell’edizione. I due avevano deciso di lasciarsi al falò di confronto, poiché lui aveva iniziato una frequentazione con la single Nunzia. Successivamente, però, Speranza aveva deciso di perdonare il fidanzato, che le aveva anche proposto matrimonio. In un secondo momento, si erano nuovamente separati, per poi tornare nuovamente insieme, dando alla luce una bellissima bambina.