Temptation Island, dramma Katia Fanelli: in 2 mesi morto il padre

Grave lutto per Katia Fanelli, ex volto di Temptation Island (partecipò al reality delle tentazioni assieme all’allora fidanzato Vittorio Collina). La giovane, tramite un post Instagram, ha reso noto nelle scorse ore che suo padre è deceduto dopo aver affrontato una malattia ultra aggressiva. L’uomo è stato stroncato in soli due mesi, come spiegato dalla stessa influencer che ha aggiunto di essere distrutta.

Il genitore è venuto a mancare circa dieci giorni fa. La Fanelli ha però deciso di rendere pubblica la notizia il 19 gennaio, giorno emblematico. In tale data la Fanelli compie gli anni. Proprio poche ore fa, infatti, ha tagliato il traguardo dei 30 anni tondi tondi.

“Mi manca il fiato, ho il cuore frantumato e le forze che mi abbandonano. Scrivo con le lacrime agli occhi perché dieci giorni fa è venuto a mancare mio babbo… un brutto malaccio ce l’ho ha portato via in soli 2 mesi”. Così ha esordito l’influencer nel rendere nota la drammatica notizia famigliare. “A volte la vita è veramente ingiusta ed il destino veramente crudele. Oggi compio 30 anni, tu non ci sei ed io non sento alcun bisogno di festeggiarlo, perché non è questa la mia priorità”, ha aggiunto l’ex Temptation Island, specificando che il suo stato d’animo è a pezzi e che non farà alcuna baldoria.

Spazio poi a una descrizione dolcissima del compianto padre, dipinto come un uomo umile, generoso e dai sani principi: “Sei stato il Babbo più grandioso e coraggioso che potessimo mai avere, perché senza di te ad oggi non saremmo diventati ciò che siamo; per tutti i valori della vita che ci hai insegnato. Un gran lavoratore, con tanta umiltà, sani valori e saldi principi. Sempre pronto ad aiutare tutti. E proprio per questo ti ricorderanno, per la tua grande bontà d’animo; perché sei stato una forza della natura”.

“Babbino – ha concluso la Fanelli -, ricordati che sei il nostro orgoglio e rimarrai sempre con noi. Tuoi figli mamma e animali compresi. Cha la natura ti accolga con amore. So che da lassù ci guardi e ci proteggi e stai tranquillo che ci prenderemo noi cura della mamma. Ciao Babbo. Ti amiamo”.

Katia Fanelli, l’esperienza a Temptation Island

La giovane ha raggiunto la popolarità a livello televisivo partecipando a Temptation Island nel 2019. In quell’edizione fu una delle concorrenti che riscosse maggiore successo. Nel reality show di Canale Cinque sbarcò assieme a Vittorio Collina, allora suo fidanzato. La trasmissione portò la coppia a sgretolarsi. Nel villaggio dei sentimenti infatti la love story giunse su un binario morto.

Katia, durante il programma, fu soprannominata la “Fotonica“. Un appellativo che le andò a genio e fece suo, tanto che ancora oggi le piace descriversi con quell’aggettivo. Terminato lo show, non ci fu mai un riavvicinamento con Vittorio Collina. Fu lui a mettere la parola fine sulla relazione nel corso dell’ultimo falò di confronto, dove comunicò alla fidanzata di voler troncare perché troppo deluso dai suoi atteggiamenti. Qualche mese dopo l’avventura nella trasmissione Mediaset, Collina si legò a un’altra donna, fidanzandosi.

La Fanelli invece non ha un partner attualmente, come si evince dalla descrizione del suo profilo Instagram: “Sono single felice e Fotonica”. Dopo Temptation Island è diventata un’influencer che collabora con diversi brand.