Temptation Island, Andrew e la dedica a Ronn Moss, Ridge di Beautiful

Temptation Island: Andrea Dal Corso condivide una dedica speciale per Ronn Moss, Ridge di Beautiful

Andrea Dal Corso di Temptation Island ha in queste ore condiviso una foto che lo ritrae con Ronn Moss, il noto interprete di Ridge nella soap di Beautiful. In particolare, l’ex tentatore ci ha tenuto a pubblicare questa immagine per scrivere una dedica molto importante a colui che per anni ha ricoperto il ruolo del famoso Ridge Forrester. Secondo quanto rivela Dal Corso, l’attore è una persona molto umile e sensibile. Pare proprio che Ronn sia stato molto disponibile con Andrew al Festival di Venezia 2018. Entrambi nella foto appaiono sorridenti e vestiti di blu. Sia il noto attore che sua moglie Devin sono stati molto disponibili con l’ex tentatore a parlare di qualsiasi argomento. Spesso la fama e la tv riesce a trasformare le persone in essersi insensibili e altezzosi, secondo Andrea. Ma questo non è successo a Ronn, il quale si mostra sempre molto umile. Pertanto, l’ex tentatore non ha potuto non convidere la foto che lo ritrae in compagnia di Ridge di Beautiful.

Andrew di Temptation Island felice di aver incontrato Ronn Moss e la moglie

“Ho deciso di condividere questa foto con Ronn perché Venerdì ho conosciuto una persona di un’ umiltà incredibile.” Inizia così il post l’ex tentatore Andrew sul suo profilo Instagram. “Sia Ronn che sua moglie Devin sono due persone davvero squisite, super disponibili con cui poter parlare di qualsiasi argomento!” Dal Corso spiega come si sono comportanti sia l’attore che la moglie, definendole due persone speciali. Ed ecco che condivide anche una frase molto profonda riguardo questo importante incontro fatto al Festival di Venezia 2018. “Mi chiedo se sia soltanto fortuna nell’ incontrare un certo tipo di persone , o se siamo noi stessi, attraverso il subconscio, ad attrarre ciò che desideriamo attrarre, vicino a ciò che siamo per davvero.”

Temptation Island, Andrea Dal Corso al Festival di Venezia 2018

Davvero molto contento, l’ex tentatore Andrew di aver incontrato una persona umile come l’interprete di Ridge Forrester. Nel frattempo, Dal Corso, che si è fatto conoscere attraverso la sua conoscenza con Martina Sebastiani nel reality delle tentazioni, pare farsi strada tra volti noti dello spettacolo. Al Festival di Venezia l’abbiamo visto a fianco di Alex Belli e i fan non hanno potuto che applaudire alla loro bellezza.