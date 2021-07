Temptation Island, Davide vede Jessica: “Prima che escano foto, lo dico io”

Sorpresa: Davide Basolo e Jessica Mascheroni, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, si sono rivisti dopo il percorso nel reality. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto perdere la testa alla donna che ha chiuso la relazione con l’ex fidanzato Alessandro Autera che si è avvicinato alla tentatrice Carlotta (la loro frequentazione sta proseguendo tuttora). Nelle scorse ore la Mascheroni è partita da Milano per sbarcare alla Sincita Miracle Beach, nota spiaggia di Fregene. Ed è qui che ha incontrato Basolo.

“Prima che escano delle foto strane, faccio io la storia. Saluta…”. Così Basolo in una Stories Instagram assieme a Jessica. I due non si sono trovati da soli ma in compagnia di altre persone. Nella comitiva presenti anche Francesco Chiofalo, Angelo Della Guardia e Samuele Crielisi. Gli ultimi due hanno preso parte all’ultima stagione del reality delle tentazioni nel ruolo di ‘single’. Crielisi si è fatto notare per aver corteggiano Natascia che alla fine del suo percorso ha scelto di proseguire al fianco del compagno con il quale ha affrontato l’avventura in terra sarda, Alessio.

Non chiaro se Jessica e Basolo si stiano frequentando e se abbiano deciso di approfondire la loro conoscenza. Davide, di recente, ha lasciato intendere in modo piuttosto chiaro di non aver intenzione di provare a imbastire una relazione sentimentale con la Mascheroni, seppur ha dichiarato di avere con lei un ottimo rapporto e di sentirla di frequente.

Altrimenti detto: un’amicizia è un discorso (e in questo caso Basolo c’è), una love story è un’altra cosa (e in questo caso Basolo pare non esserci). Per questo, l’incontro avvenuto nelle scorse ore a Fregene, spinge a credere che non sarà foriero di sviluppi ‘seri’. Certo in amore vale sempre il detto ‘mai dire mai’, dunque chissà…

Jessica, prima di giungere a Fregene, ha speso delle parole per il ‘single’ Luciano Punzo e per Manuela Carriero, coppia sbocciata dalle ceneri della relazione della stessa Carriero e di Stefano Sirena. “Per me sono la coppia più bella del mondo”, ha chiosato la Mascheroni, sicura che il rapporto avrà un futuro.

Per quel che invece riguarda Alessandro Autera, ex di Jessica, al momento si sta frequentando con la tentatrice Carlotta, facendo la spola tra Milano (città in cui dimora lui) e Roma (città in cui abita lei).