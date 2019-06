Temptation Island David e Cristina, ora è Armando a parlare (prima di un attacco)

Temptation Island, David Scarantino e Cristina Incorvaia attesissimi

David Scarantino e Cristina Incorvaia sono stati senz’altro due tra i protagonisti di Uomini e Donne Over, e tra non molto ci saranno grosse soddisfazioni, visti i loro caratterini, anche a Temptation Island. La curiosità attorno alla coppia è moltissima perché prima che decidessero di mettersi assieme tantissimi dubbi li stavano per allontanare per sempre; una serie di vicende e ovviamente i sentimenti che li legano li hanno poi portati qui, a una nuova esperienza televisiva durante la quale i due potranno mettersi alla prova. A parlare della coppia oggi è stato proprio un ex di Uomini e Donne Over, Armando Incarnato, che ha risposto ad alcune domande dei suoi follower su Instagram.

David e Cristina, Armando crede nella loro storia

Una risposta in particolare mostra con chiarezza cosa pensa esattamente Armando di questa coppia nata non da moltissimo: “Voglio bene a entrambi – queste le sue parole –… Spero che questa esperienza possa rafforzare il loro amore e non distruggerlo”. Delle belle parole, a cui – diciamolo – non siamo particolarmente abituati perché su Instagram Armando si è fatto notare per alcuni pesanti attacchi ai Cavalieri e alle Dame di Uomini e Donne Over, non ultimi quelli a Barbara De Santi e Riccardo Maria Guarnieri. Attacchi a cui si aggiunge tra l’altro quello di oggi in risposta a chi gli chiedeva con chi si fosse trovato bene in trasmissione: “Con ‘I fenomeni’ che avevo intorno”. La frecciatina è palese, almeno a nostro avviso, anche perché se si fosse trovato davvero bene con qualcuno Armando avrebbe fatto nomi e cognomi per ringraziarlo.

Il futuro di Armando a Uomini e Donne Over

Non sappiamo se Armando tornerà mai a Uomini e Donne Over dopo l’abbandono ma è certo che sarebbe senz’altro un ritorno utile alla trasmissione, visto che il Cavaliere non si è mai risparmiato e non ha mai taciuto dinanzi a quelle che per lui erano delle ingiustizie. Staremo a vedere se il suo pensiero troverà riscontro nella realtà e se quindi David e Cristina usciranno da Temptation Island più forti di prima.