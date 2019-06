Uomini e Donne news, Armando contro Barbara: scoppia il caos, interviene Riccardo

News Uomini e Donne, Armando Incarnato senza freni contro Barbara De Santi

Dopo essere uscito da Uomini e Donne Over Armando Incarnato non ha mai perso l’occasione per attaccare Barbara De Santi con cui ha spesso litigato durante la trasmissione di Canale 5; entrambi non si sono mai regolati quando discutevano offrendo talvolta al pubblico uno spettacolo di cui avremmo fatto tutti volentieri a meno. Armando non ha mai cambiato idea su Barbara, e le ultime parole usate nei suoi confronti lo dimostrano chiaramente: su Instagram infatti l’ex del Trono Over ha criticato nuovamente la professoressa sottolineando al tempo stesso la propria capacità di tenerle testa.

Uomini e Donne Over, Barbara e Armando si piacevano? La risposta a fine trasmissione

Incarnato ha avuto anche la possibilità di ribadire che a lui Barbara non piace; quando un follower gli ha fatto notare che “A mio parere Barbara era presa da te ma anche tu un pochino” lui ha risposto dicendo che “Preferisco cogliere i limoni…” e pubblicando proprio una foto che ritraeva questi frutti. L’attacco di Armando si è fatto duro quando i suoi sostenitori lo hanno stuzzicato: “Lasciala parlare Barbara – gli ha consigliato un follower – perché è una falsa e una persona cattiva”. “Infatti – ha risposto – serve un trattamento protettivo”. “Barbara – gli ha detto un altro – provava solo gelosia per te, perché non è riuscita ad averti, e tu sei stato un signore”. “Io credo – questa la sua risposta – che Barbara ha semplicemente trovato dopo tanti anni qualcuno che le ha tenuto testa… e direi spesso e volentieri zittita! Con educazione, intelletto e galanteria! Non potrei mai affiancarmi a una donna così aggressiva”. Cosa c’entra Riccardo Guarnieri in tutto questo?

L’attacco a Riccardo Guarnieri e la risposta su Instagram: liti a non finire dopo Uomini e Donne

Riccardo e Armando se ne sono sempre dette di ogni in trasmissione, e anche oggi Armando in questa sessione di domande e risposte su Instagram non ha perso l’occasione per ribadire il suo pensiero; Guarnieri gli ha ovviamente risposto a tono dicendo che “è vero che i panni sporchi si lavano in casa ma durante la tua permanenza non hai fatto altro che rilavare quelli degli altri pur di far parlare un po’ di te dato che eri sempre privo di contenuti. Poche parole a buon intenditore”. “E si vede – ha controbattuto Armando – che non li avevano lavati bene… c’erano macchie scure… non chiare… Ps: quello che non si fa non si sa… Il mondo è piccolo, tesoro”. Non osiamo neanche immaginare cosa succederà nel Trono Over se tutti quanti dovessero essere richiamati da Maria De Filippi a settembre!