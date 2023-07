Temptation Island, Daniele Schiavon coinvolto in un grave incidente

Il tentatore ed ex corteggiatore di Uomini e Donne ha avuto un brutto incidente nei giorni scorsi: ecco come sta

Volto di Temptation Island e Uomini e Donne, Daniele Schiavon ha avuto un grave incidente. A rivelare quanto accaduto è Fanpage.it, che ha appreso proprio in queste ore quanto accaduto al tentatore ed ex corteggiatore. L’incidente è avvenuto lo scorso sabato 15 luglio 2023 a Roma, precisamente sulla via Aurelia. Secondo tale ricostruzione, l’auto su cui si trovava Daniele si è più volte ribaltata. Dunque, si può dire che il tentatore ha decisamente rischiato la vita.

Mentre fuori una tentatrice crea il caos intorno a una coppia, arriva questa notizia riguardante Daniele Schiavon, il cui incidente sarebbe avvenuto a seguito di un tamponamento, si presume. Pare che le persone che sono rimaste coinvolte non siano in pericolo di vita. Nonostante questo, tra loro c’è chi ha riportato delle gravi ferite.

Ecco la dinamica dell’incidente. La scelta di Giulia Quattrociocche, sabato scorso, ha trascorso una mattinata in barca con i suoi amici. Dopo di che, insieme ad altri due ragazzi, il tentatore di Temptation Island si è recato a Roma. Sebbene fosse sua l’auto, non si trovava lui alla guida. Secondo quanto risulta a Fanpage.it, Schiavon si trovava seduto sui sedili posteriori con la cintura di sicurezza.

L’ex corteggiatore stava dormendo quando è avvenuto il forte impatto, durante il quale l’auto si è ribaltata più volte. I primi a lasciare il mezzo sono stati i due ragazzi che si trovavano seduti anteriori e subito dopo è stato soccorso Daniele. Alcuni passanti, tra cui un infermiere, hanno subito cercato di aiutare i tre ragazzi, che sono stati trasportati in ospedale.

Daniele Schiavon: come sta dopo l’incidente in auto

Le persone coinvolte in questo grave incidente non sono in pericolo di vita, ma c’è chi ha riportato “importanti ferite”. Per uno dei ragazzi pare siano stati necessari ben venti punti di sutura sulla testa. Daniele Schiavon sarebbe ancora “scosso” per quanto accaduto durante questo grave incidente.

Il tentatore ed ex corteggiatore di Uomini e Donne avrebbe dei dolori alla testa e al collo. Non solo, avrebbe anche riportato un colpo di frusta. Inoltre, Daniele dovrà eseguire degli esami al ginocchio, in quanto potrebbe avere delle lesioni provocate dal brutto impatto. Non resta che attendere ora degli aggiornamenti da parte dello stesso Schiavon.