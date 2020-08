Temptation Island coppie, arrivano Sonny e Sara da UeD: le ultime news

Tra le coppie di Temptation Island dovrebbero esserci due ex di Uomini e Donne: stiamo parlando di Sara Shaimi e Sonny Di Meo che dopo la trasmissione di Canale 5 sembrano andare ancora d’amore e d’accordo. Erano in pochi a credere in questo rapporto, e la coppia non ha riscosso neanche il successo di molte altre, vista l’interruzione del Trono Classico a causa del Covid-19; a quanto pare però il carattere della tronista e del corteggiatore, che per far ingelosire lei decise di corteggiare anche Giovanna Abate, hanno convinto la redazione di Temptation Island a sceglierli come protagonisti della prossima edizione. O meglio avrebbero perché al momento si tratta soltanto di indiscrezioni di cui potremo avere riscontro forse poco prima dell’inizio del docu-reality di Canale 5.

Temptation Island coppie, Sonny Di Meo e Sara Shaimi primi partecipanti della nuova stagione?

L’indiscrezione l’ha rilanciata Novella2000.it che ha ripreso quanto scritto dall’opinionista Amedeo Venza, già in passato citato per alcune voci di corridoio poi rivelatesi vere. La prendiamo col beneficio del dubbio, questo è chiaro, ma riteniamo che un’indiscrezione simile sia tutt’altro che inverosimile perché Sonny e Sara hanno un bel caratterino e potrebbero regalarci soddisfazioni (e poi, diciamocelo, sarebbe anche ora che al programma partecipassero persone con un passato di coppia non troppo difficile alle spalle, a differenza di quanto accaduto nelle edizioni più recenti, dove quasi tutte le relazioni erano state messe a dura prova da tradimenti vari). Venza non dice molto altro sul programma: su Instagram si legge semplicemente che la Shaimi e Di Meo sarebbero la prima coppia.

Sonny e Sara, da Uomini e Donne a Temptation Island: la coppia in vacanza preferisce il silenzio

Da parte di Sara e Sonny non è arrivata alcuna smentita: i due sono in vacanza (non in Sardegna, dove dovrebbero registrare le puntate del prossimo Temptation Island nonostante gli ultimi fatti di cronaca) e non hanno ancora affrontato la questione con i fan. Ad ogni modo – e questo lo sapete meglio di noi – anche se la redazione li avesse scelti come nuova coppia non lo direbbero di certo adesso. Ne sapremo senz’altro di più nei prossimi giorni, perciò restate con noi!