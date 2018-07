Le coppie di Temptation Island che stanno ancora insieme dopo il programma

Quali coppie di Temptation Island non si sono lasciate dopo la fine del programma di Filippo Bisciglia

Partecipare a Temptation Island non è facile. La gelosia, la lontananza e i vari tentatori/tentatrici mettono a dura prova le coppie. Sono passati quattro anni dalla prima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia (anche se nel 2005 è andato in onda l’antesignano Vero Amore): quale coppia è rimasta ben salda e unita nonostante tutto? Quale coppia è riuscita a superare l’isola delle tentazioni e a restare più forte e unita di prima? Scopritelo insieme a noi!

Sonia Carbone e Gabriele Caiazzo

Nel 2014 Temptation Island ha messo a dura prova la storia d’amore tra Sonia e Gabriele. Complice gli atteggiamenti intimi tra il Caiazzo e la tentatrice Laura Forgia, la relazione è finita al falò di confronto. Dopo un’estate passata divisa, Gabriele ha riconquistato Sonia che, dopo tanti anni insieme al fidanzato, ha voluto regalargli un’altra possibilità. E questa volta la famigerata minestra riscaldata ha funzionato! I due si sono sposati nel 2016 mentre nel 2017 è nato il loro primo figlio, il piccolo Michele. Oggi Sonia Carbone e Gabriele Caiazzo appaiono più che mai complici e uniti, segno che forse il programma di Filippo Bisciglia ha fatto bene al loro rapporto!

Tara Gabrieletto e Cristian Gallella

Tra le coppie più famose di Uomini e Donne, Cristian e Tara hanno superato brillantemente la prova Temptation Island. I due hanno lasciato in anticipo il reality show, con tanto di proposta di matrimonio da parte dell’ex tronista. Proposta che è stata poi rinnovata in Honduras, durante la partecipazione del Gallella all’Isola dei Famosi. Il matrimonio è stato celebrato a settembre 2016. Tara e Cristian sono dunque sposati da due anni e stanno cercando di allargare la famiglia. Nel frattempo hanno cambiato città e lavoro: hanno lasciato Vigevano per trasferirsi a Roma dove, con alcuni soci, stanno per aprire una nuova attività.

Debora Onorato e Emanuele Cirilli

Debora e Emanuele hanno partecipato a Temptation Island dopo quattro mesi di relazione. Relazione che sull’isola delle tentazioni ha rischiato di vacillare per via della vicinanza della ragazza al tentatore Andrea Damante. Ma alla fine Emanuele e Debora sono usciti dal falò di confronto mano nella mano e ancora oggi stanno insieme. La coppia convive a Nettuno: lei lavora in un’agenzia immobiliare, lui è uno dei campioni della squadra locale di beach soccer.

Dario Loda e Claudia Merli

Temptation Island non ha fatto nessun graffio alla coppia formata da Dario Loda e Claudia Merli. I due sono usciti indenni dal villaggio delle tentazioni: entrambi, seppur circondati da tentatori e tentatrici, si sono comportati in maniera egregia. Così bene che Claudia ha dovuto fare uno scherzo a Dario per stimolare la sua gelosia. Dopo aver lasciato la Sardegna, Claudia e Dario si sono lasciati per un periodo di tempo. Ma oggi sono più che mai felici e uniti: lui continua a lavorare come personal trainer e bodybuilder mentre lei si da dà fare come web influencer.

Emanuele D’Avanzo e Alessandra D’Angelis

Quella di Emanuele e Alessandra è stata una delle storie più belle e travolgenti di tutta la storia di Temptation Island. Lei ha lasciato lui al falò finale per via della vicinanza tra D’Avanzo e la tentatrice Fabiola Cimminella. Emanuele ha accettato la decisione della fidanzata ma una volta rientrato nel villaggio ha chiesto un secondo falò finale con Alessandra. Quest’ultima, alla fine, ha scelto di perdonare il compagno, con il quale oggi procede tutto a gonfie vele. Come rivelato dai diretti interessati, il programma di Filippo Bisciglia ha unito ancora di più Emanuele e Alessandra. La coppia è convolata a nozze nel 2016, un anno dopo la partecipazione a Temptation Island, mentre a settembre 2017 è nata la piccola Beatrice. Oggi Alessandra non lavora più nel centro benessere di Emanuele: la giovane ha intrapreso l’attività di wedding planner.

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo

È durata poco l’esperienza di Teresa e Salvatore a Temptation Island. Dopo due puntate l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne hanno capito di non poter fare a meno l’uno dell’altra. Tanto che Di Carlo è addirittura scappato dal suo villaggio pur di vedere per qualche ora la sua Teresa. L’anno dopo la partecipazione al reality show, Salvatore e Teresa si sono sposati. Sono tornati a vivere in Sicilia, dove Salvo gioca in una squadra di calcio. Per amore del marito, Teresa ha abbandonato il lavoro a C’è posta per te (si occupava di smistare la posta). Oggi è una web infuencer e sporadicamente partecipa a Pomeriggio 5 in qualità di opinionista.

Roberta Mercurio e Flavio Zerella

Tra le coppie più discusse di Temptation Island, Flavio e Roberta stanno ancora insieme. Da poco hanno festeggiato il traguardo degli otto anni di fidanzamento. Un traguardo arrivato dopo che la Mercurio ha perdonato Flavio per i suoi comportamenti nel villaggio delle tentazioni. Ricordate il tatuaggio che Flavio si fece in onore della tentatrice Diana Dianilescu? E la canzone Amore Amaro di Gigi Finizio? Be, per Roberta e Flavio è acqua passata: i due sono più che mai complici e affiatati. E da tempo hanno annunciato il loro matrimonio, anche se al momento non c’è ancora una data precisa.

Mariarita Salino e Luca Lantieri

Temptation Island si è rivelato travagliato per la coppia formata da Mariarita e Luca. La vicinanza del ragazzo alla procace tentatrice Melissa Castagnoli ha mandato in crisi la Salino. Che ha però perdonato il fidanzato al falò finale di confronto. Ma dopo la fine del programma i due si sono allontanati. Per poi tornare più affiatati che mai: ad oggi Luca e Mariarita stanno ancora insieme, come mostrano le diverse foto apparsi sui profili Instagram di entrambi.

Georgette Polizzi e Davide Tresse

Nonostante la vicinanza con il tentatore Claudio D’Angelo, Georgette e Davide hanno lasciato insieme Temptation Island. E ancora oggi i due sono una coppia: convivono e sognano di sposarsi. Nell’ultimo periodo stanno fronteggiando un grosso problema: la malattia di Georgette. La stilista ha infatti scoperto di avere una sclerosi multipla e per un periodo di tempo ha dovuto fare ricorso alla sedia a rotelle.

Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi

Insieme grazie a Uomini e Donne, Riccardo e Camilla hanno superato indenni la prova Temptation Island. Archiviati i piccoli problemi di gelosi nati nel resort sardo, i Riccamilla – come li chiamano affettuosamente i fan – sono sempre più uniti. Non solo nel privato ma pure nel lavoro: da qualche mese Camilla e Riccardo hanno aperto un negozio di abbigliamento ad Anagni, città natale dell’ex tronista. Inoltre, i due convivono da tempo: già dopo la scelta al Trono Classico hanno compiuto un passo così importante.

Francesca Baroni e Ruben Invernizzi

Alla fine il Pollo e la Polla sono rimasti insieme! Nonostante le critiche e le malelingue, la storia d’amore tra Francesca e Ruben procede a gonfie vele dopo Temptation Island. I due si amano sempre più e hanno addirittura cominciato a convivere. Non solo: Francesca si è rifatta il seno e continua a lavorare in un’emittente televisiva di Bergamo. Ruben, invece, non ha lasciato il suo lavoro da impiegato.