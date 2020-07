Temptation Island, coppia nip: “Libidinoso”. Interviene Nathaly Caldonazzo

Temptation Island, in attesa di partire con la messa in onda (si comincerà il 2 luglio 2020), scalda i motori con delle roventi anticipazioni. Da quel che emerge, la coppia nip formata da Annamaria, 43 anni, e Antonio, 33, è già sulla graticola. “Gli viene presto la libidine a lui”, la chiosa della donna mentre guarda dei filmati del compagno che nella presentazione al reality ha detto di avere il punto debole proprio nella bellezza femminile. Punto debole che in passato lo ha portato a commettere errori. Sulla vicenda ha detto la sua anche Nathaly Caldonazzo, che prese parte al format Vip dello scorso settembre assieme ad Andrea Ippoliti. La coppia si sciolse come neve al sole durante un falò memorabile in cui l’ex di Massimo Troisi piantò in asso l’allora compagno. I due non sono più tornati assieme. Nathaly, con il senno di poi, definì quel rapporto come un “amore tossico”.

Temptation Island 2020, le parole di Nathaly su Annamaria e Antonio

Sotto al video delle anticipazioni divulgato su Instagram dalla redazione di Temptation Island, si vede Annamaria pronunciarsi in modo non felice sul comportamento tenuto dal fidanzato. “Ne so qualcosa”, la postilla che la Caldonazzo ha lasciato sotto al filmato. Immediata la reazione di molti fan del programma che hanno ricordato la sua partecipazione al reality. “Tristezza“, ha scritto in seconda battuta Nathaly, quando qualcuno ha ironizzato sulle differenze di età tra corteggiatori e corteggiati. Evidentemente un’altra stoccata che la showgirl romana ha dato all’ex Ippoliti che durante lo show si avvicinò molto a una tentatrice (più giovane di lui), vedendola anche a trasmissione conclusa.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane già ai ferri corti: rumors

Altra coppia che sembra aver già risentito fortemente delle dinamiche di Temptation è quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Rumors dicono che lei si sia infervorata parecchio vedendo alcuni video dell’attore. Addirittura si dice che abbia già chiesto un falò di confronto. Tuttavia Pietro avrebbe rifiutato. Sempre secondo le indiscrezioni Delle Piane avrebbe mantenuto un atteggiamento “allucinante” con qualche tentatrice del villaggio. A breve il reality decollerà. Filippo Bisciglia ha promesso scintille e colpi di scena. Pare che il conduttore capitolino ci abbia azzeccato anche stavolta.