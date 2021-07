Temptation Island, coppia annuncia il matrimonio: la proposta sorprendente

Arriva il matrimonio per Andrea Celentano e Raffaela Giudice. La coppia napoletana decise di mettere alla prova i propri sentimenti a Temptation Island 2018. Dopo aver superato le tentazioni e non pochi problemi, hanno deciso di coronare il loro sogno. È stato il ragazzo ad organizzare tutto, come testimoniato sui social con tanto di foto e video da parte dell’agenzia che ha contribuito nella sorpresa. Una proposta arrivata in concomitanza ai loro dieci anni insieme. Anche un’altra coppia del programma ha annunciato una decisione molto importante. Come ricorderanno i telespettatori di Temptation Island, Andrea Celentano di professione è un personal trainer nella sua palestra ed è un vero e proprio fissato con il fitness, come dimostra il suo fisico da culturista. Raffaela Giudice, invece, è sempre stata una donna romantica e innamoratissima del fidanzato. Ha vissuto malissimo le attenzioni che Celentano aveva rivolto alla tentatrice Teresa Langella.

Di fronte a scene in cui lui e l’ex volto di Uomini e Donne si tenevano per mano, anche se in quell’occasione in molti avevano ipotizzato palpatine ben più spinte, la Giudice era scoppiata a piangere. Tutta la sua delusione l’aveva espressa durante il falò di confronto per i comportanti che il fidanzato aveva tenuto nel villaggio. Nel dettaglio, l’aveva accusato di non averla aiutata a togliersi i dubbi su di lui.

Andrea, invece, aveva negato di aver mancato di rispetto alla fidanzata, giustificando tutto con la tipica frase: “La mia testa e il mio cuore stavano sempre dall’altra parte”. Rivedere le puntate da casa le aveva provocato rabbia, confessando di sperare di rivedersi sotto una luce differente. Il viaggio dei sentimenti, narrato da Filippo Bisciglia, ormai è soltanto un lontano ricordo: oggi la coppia si ama più che ami e sono pronti a compiere il grande passo, ovvero quello di tentare di passare il resto della vita insieme come marito e moglie.

La reazione di Raffaela non si è fatta attendere. Proprio sul suo profilo Instagram, postando la foto dell’anello che le è stato regalato da Andrea, ha dichiarato:

“Sto ancora realizzando ma ovviamente gli ho detto sì”

Raffaela Giudice e Andrea Celentano di Temptation Island si sposano: come si sono conosciuti

Sono dieci anni che Raffaela Giudice e Andrea Celentano sono fidanzati. La loro sarebbe una conoscenza di lunga data, cominciata tra i banchi delle scuole medie. Come raccontato in più occasioni dall’ex volto di Temptation, lei era piccola per capire cosa fosse l’amore vero anche se era già innamorata di lui.

Finite le scuole medie si sono persi di vista. Dopo quattro anni si sono rincontrati e da quel momento non si sono più lasciati. Ci fu un corteggiamento serrato da entrambi le parti; dopo otto mesi si sono messi insieme e da lì è partito tutto.