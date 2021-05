Temptation Island conduzione, Bisciglia: “Provinati altri prima di me”

La nuova edizione di Temptation Island è alle porte. Salvo variazioni, dovrebbe partire mercoledì 30 giugno 2021 e fare compagnia ai telespettatori fino ai primi giorni di agosto. Alla conduzione ritroveremo Filippo Bisciglia, volto simbolo del viaggio dei sentimenti, mentre il cast dovrebbe comprendere solo coppie sconosciute. Chi saranno le coppie che metteranno a dura prova la propria storia? La distanza e il contatto con i single, oltre alla visione di filmati, metterà in crisi la stabilità del legame? Intervistato dal settimanale NuovoTv, Filippo Bisciglia si è detto pronto a tornare al timone e sarà proprio lui testimone dei tradimenti, delle lacrime e delle scenate di gelosia delle coppie di Temptation Island 2021.

Il conduttore ha dichiarato che è sempre stato un grande ascoltatore, anche per i suoi amici. Fin da ragazzo, quando facevano le riunioni a casa del suo amico Emilio per risolvere i problemi di cuore, cercava sempre di dare suggerimenti. Rappresentava un confidente e fa lo stesso anche con chi partecipa all’isola delle tentazioni, cercando di rimanere sempre obiettivo. Bisciglia, che si è vaccinato da poco, ha svelato che le persone si sono affezionate al meccanismo della trasmissione e alle storie delle coppie che vi partecipano.

Ha la sensazione che i telespettatori non vedano l’ora l’arrivo della nuova stagione. Gli ascolti di Temptation Island sono stati sempre pirotecnici. Lo scorso anno la puntata finale ha chiuso con 4.029.000 spettatori pari al 28% di share, con una crescita netta rispetto alla penultima puntata. La media dell’ottava edizione è stata del 23,53% di share, la più alta di sempre segnando un vero e proprio record.

Oggi tutti sappiamo cos’è Temptation Island, ma pochi forse sanno come è nata la trasmissione. Filippo ha raccontato che tutto è cominciato otto anni fa grazie alla De Filippi che ha voluto portare in Italia il format americano, che a quel tempo negli Stati Uniti non andava più in onda:

“Grazie al successo ottenuto qui da noi, hanno deciso di riproporlo anche loro ed è arrivato in tanti Paesi”

Temptation Island: Filippo Bisciglia svela un retroscena sulla scelta del conduttore

Prima di scritturare Filippo Bisciglia come conduttore di Temptation Island, il compagno di Pamela Camassa ha svelato che sono stati fatti i provini ma non sa chi fossero gli altri pretendenti al ruolo di presentatore di questo docu-reality. Poi ha ammesso ridendo: “L’importante è che abbiano scelto me”. Deve dire grazie a Maria de Filippi, proprio lei che l’ha capito e l’ha aiutato a emergere nel mondo della televisione.