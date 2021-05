Filippo Bisciglia si è vaccinato a 43 anni: ecco perché

Filippo Bisciglia si è vaccinato. A rivelarlo è lui stesso attraverso il suo ufficiale profilo Instagram. Tra qualche settimana prenderanno inizio le riprese della nuova edizione di Temptation Island. Al timone del reality delle tentazioni ci sarà proprio lui, amatissimo dal pubblico di Canale 5. Poco prima di recarsi in Sardegna per girare le puntate del programma Mediaset, Filippo fa sapere a coloro che lo seguono di aver fatto la prima dose di vaccino. Inoltre, fa le congratulazioni a tutto il personale del centro vaccinazione privato La Vela, parlando di “organizzazione perfetta”.

Ma perché a 43 anni Bisciglia ha fatto il vaccino? Il conduttore di Temptation Island vive a Roma, insieme alla sua compagna Pamela Camassa. Nella regione Lazio i 40enni hanno la possibilità di accedere alle prenotazioni per il vaccino. Dunque, probabilmente Filippo ha atteso il via libera e ha subito effettuato la prima dose. Sono tanti i messaggi che è possibile leggere sotto il post condiviso, in queste ultime ore, da Bisciglia. Non ha reso noto il tipo di vaccino fatto. Forse, nei prossimi giorni, entrerà di più nel dettaglio e darà altre informazioni agli utenti che lo seguono.

Temptation Island 2021 con Filippo Bisciglia: anticipazioni

Intanto, Raffaella Mennoia ha parlato della prossima edizione del reality delle tentazioni, che verrà condotto da Bisciglia. In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, conferma la presenza dell’amatissimo conduttore, facendo notare che “squadra che vince non si cambia”. La Mennoia, però, ha precisato che quest’anno è stato difficile scegliere tra le 120 coppie che si sono presentate ai casting. Il Covid-19 ha generato diversi cambiamenti anche nelle storie d’amore. Infatti, l’autrice sottolinea che alcune dinamiche tra le coppie non si sono create in quest’ultimo anno.

Nonostante ciò, il reality sta formando un cast che entusiasma la Mennoia. Ora non resta che attendere per scoprire chi saranno i protagonisti di questa nuova edizione del programma estivo di Canale 5. Nel frattempo, si sta anche pensando ai ragazzi che svolgeranno il ruolo di tentatori. La Mennoia ha fatto sapere che ancora bisogna decidere se far entrare nel cast volti già conosciuti sul piccolo schermo.