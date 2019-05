Temptation Island Vip: le conduttrici in lizza dopo Simona Ventura

Temptation Island Vip, chi prenderà il posto di Simona Ventura? Le conduttrici in lizza per il ruolo

Procedono i lavori per la prossima edizione di Temptation Island Vip. Quest’anno, con il ritorno di Simona Ventura in Rai, un nuovo volto noto prenderà le redini della conduzione. Ma chi sarà? Su chi ricadranno le preferenze di Maria De Filippi e il suo team? Ebbene, stando a quanto rivelato dal settimanale Chi nell’ultimo numero in edicola, diverse sarebbero le conduttrici candidate per il posto. Per ora, tuttavia, la produzione del programma non è ancora arrivata ad una decisione finale, ma il cerchio sulle possibili conduttrici di Temptation Island Vip pare si stia restringendo sempre di più.

Temptation Island Vip: i nomi delle conduttrici che potrebbero prendere il posto di Simona Ventura

Nella rubrica Chicche di Gossip di Chi, in merito alla conduzione della prossima edizione di Temptation Island Vip, sono stati fatti alcuni nomi molto interessanti. Pare che alle De Filippi, nelle ultime settimane, si siano proposte diverse candidate. Tra queste, i nomi che saltano all’occhio sono quelli di: Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez (già note al pubblico di Mediaset). Per il ruolo, inoltre, si sarebbe proposta anche Elisabetta Gregoraci che, dopo Made in Sud, potrebbe rifarsi con un altro show in prima serata.

Belen alla conduzione di Temptation Island Vip? La reazione di Simona Ventura

Il nome di Belen è saltato spesso fuori quando si è parlato della nuova edizione di Temptation Island Vip. Questa ipotesi è stata commentata anche da Simona Ventura che, in una recente intervista, ha dichiarato che sarebbe entusiasta di vedere la showgirl argentina prendere il suo posto. Dopo tutto, anni fa, è stata la Ventura a lanciare la Rodriguez in tv con l’Isola dei famosi e, se a Temptation Island Vip dovesse arrivare lei, questo sarebbe un vero e proprio passaggio di testimone.