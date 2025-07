Temptation Island, Ciro Petrone sulla fuga di Antonio: “C’è una cosa che non sapete”

La fuga di Antonio Panico è stata il momento clou della quinta puntata di Temptation Island, andata in onda giovedì 24 luglio 2025. Il fidanzato di Valentina Riccio ha tentato il colpo di scena: raggiungere la sua metà dopo aver visto il feeling sempre più stretto tra lei e il single Francesco. Peccato che il tentativo si sia rivelato un flop. A differenza di Ciro Petrone, icona assoluta dell’edizione 2019, che, nella sua corsa disperata, era riuscito davvero a raggiungere il villaggio delle fidanzate (guadagnando l’espulsione per sé e l’allora compagna Federica Caputo).

È proprio l’attore a intervenire con qualche retroscena inedito: contrariamente a quanto si possa credere, raggiungere l’altro resort non è affatto semplice. Le due strutture, infatti, sono ben distanti. Tradotto? Serve fiato, coraggio e zero tentennamenti.

La fuga di Antonio: le parole di Ciro Petrone

Durante una diretta su TikTok, l’ex concorrente di Temptation Island ha ammesso: “Antonio ci ha fatto morire! Però una cosa a suo favore la devo dire, perché non la sapete: lì dentro i concorrenti non sanno dove si trova l’altro villaggio. Vuol dire che, quando scappi, lo fai alla cieca. Parti e basta. Proprio com’è successo ieri”, ha rivelato.

Ciro ha poi sparato a zero su Francesco, il tentatore vicino a Valentina Riccio. “Da napoletano a napoletano: sei un pessimo attore. Te lo dico. Io rispetto il ruolo dei tentatori e delle tentatrici, ma un minimo di dignità, di umanità, di amor proprio… Fallo, ma fallo con una che ti piace! Se non ti piace, lascia stare. La gente non è scema, capisce tutto”, ha svelato durante la diretta.

Francesco, ex corteggiatore di Martina De Ioannon a Uomini e Donne, secondo Ciro avrebbe scelto di partecipare al reality solo “perché a settembre vuole essere sul trono. È normale, perché si vede, è troppo palese a tutti che a te Valentina non ti piace”.

Temptation Island, triplo appuntamento

Mentre continuano a emergere retroscena sui protagonisti di questa edizione, l’attesa del pubblico per il gran finale è alle stelle. E per chi pensava di aver già visto tutto, arriva una novità assoluta: per la prima volta nella storia del programma, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda per tre prime serate consecutive.

L’appuntamento è fissato per martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio 2025: un trittico ad alta intensità che promette tensioni alle stelle, scelte imprevedibili, confronti infuocati e colpi di scena a raffica. Un finale in grande stile, perfettamente allineato con il successo travolgente di un’edizione che ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori.