Sarebbe giunta al capolinea la love story tra Valeria Liberati e Ciavy, all’anagrafe Andrea Maliokapis, dopo l’avventura a Temptation Island 2020. A rivelarlo è il blog Il Vicolo delle News che ha scritto che i due avrebbero rotto alla fine del loro percorso nel reality di Canale 5. Non solo: secondo quanto diffuso dal sito specializzato in cronaca rosa, lei sarebbe ancora in contatto con il tentatore Alessandro Basciano, giovanotto a cui si è avvicinata nella trasmissione. Con lui, però, non ci sarebbe in corso alcuna relazione al momento. Trattasi solo di ‘contatti’, probabilmente per capire se è il caso di approfondire o meno la conoscenza. Nessuna ufficialità sulla news ovviamente, visto che lo show trasmesso da Mediaset è ancora in onda.

Temptation Island, in arrivo il falò tra Ciavy e Valeria

Intanto c’è grande attesa per il terzo appuntamento con Temptation Island dove saranno protagonisti proprio Ciavy e Valeria. Dalle anticipazioni messe in circolo dalla redazione del reality, nella prossima puntata dovrebbe esserci la resa dei conti per la coppia che dovrebbe incontrarsi/scontrarsi in un accesissimo falò. Altra coppia che finirà sotto i riflettori del programma è quella vip formata da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. Pare che l’ex calciatore abbia notato atteggiamenti tutt’altro che di suo gradimento da parte della compagna. Anche in questo caso si prevedono scintille. Chi invece ha trovato la quadra dei propri sentimenti, durante la seconda puntata, sono stati Alessandro e Sofia. Dopo le burrasche d’amore hanno infatti raggiunto una nuova intesa.

Temptation Island, Alessandro e Sofia escono assieme dallo show

Sembrava che la situazione avesse preso una piega di non ritorno e invece Sofia e Alessandro sono riusciti a raddrizzare la loro love story proprio sul gong. L’uomo ha chiesto un falò di confronto. La fidanzata si è presentata per nulla convinta della decisione del compagno. L’incontro però è servito ai due per fare chiarezza sul loro rapporto e sui loro sentimenti. Dopo varie accuse reciproche e diverse punzecchiature, la coppia ha scelto di lasciarsi tutto alle spalle, dandosi un’altra possibilità. Il tutto incorniciato da un bacio passionale. Dalla serie, e vissero felici e contenti. Viva l’amore!