Temptation Island: Ciavy e Valeria sono tornati (di nuovo) insieme

Un’amata coppia di Temptation Island è tornata insieme, si tratta di Ciavy Maliokapis e Valeria Liberati. I due avevano partecipato alla trasmissione nel 2020.

Da quando il programma è finito, la coppia, dopo un periodo di lontananza, è tornata insieme. Poi, a fine novembre, la ragazza ha comunicato, tramite social, della rottura. Oggi, rispondendo ad alcune domande dei followers, ha raccontato che lei e Ciavy ci stanno riprovando.

“Ci stiamo riprovando, ma non siamo tornati a vivere nella stessa casa. In queste settimane che siamo stati lontani Ciavy non si è mai arreso, non ha mai smesso nemmeno per un secondo di corteggiarmi pur di non perdermi. Non ci eravamo lasciati per tradimenti o cose del genere, ma per dei motivi del tutto risolvibili se lo si vuole veramente!“

La Liberati sembra dunque che voglia fare quel passo in più verso l’ex dato che nei suoi confronti si sta dimostrando molto innamorato. Ha anche chiarito che l’ultima volta si sono lasciati per una volontà sua.

“Questa volta Ciavy non c’entra nulla, non mi ha lasciata e ripresa, sono stata io a farlo, ho deciso io di allontanarmi. Stavo vivendo un periodo di forte stress, confusione per via dei problemi che stavamo affrontando. (Ogni donna deve sentirsi libera di dire: ‘Basta’, ‘Ho bisogno di stare sola’). E così ho fatto. Siamo stati più di un mese separati, ho deciso di riprovarci, non so come andrà, non posso saperlo ma per il momento posso dire di stare bene!“

Valeria ha quindi rivelato di aver preso una pausa dall’ex per dedicarsi a se stessa, ma l’amore che prova per lui non è mai venuto meno. Proprio per questo e perché lui le ha dimostrato di tenerci ancora, ha deciso di riaprire quella porta e di riprovarci nuovamente.

Ciavy e Valeria a Tempation Island

La coppia ha partecipato a Temptation Island nel 2020. I fan del programma hanno sin da subito empatizzato per lei ed espresso la volontà che uscisse da sola dal programma. I comportamenti di lui, infatti, non sono mai piaciuti al pubblico. Altri, invece, desideravano che potesse nascere qualcosa tra la Liberati e Alessandro Basciano che, in quell’edizione, faceva il tentatore.

Dopo qualche mese, Valeria ha svelato che c’è stata una piccola frequentazione con il dj ma che, successivamente, ha deciso di riprovarci con Ciavy. Da lì a poco sono tornati insieme. In questi mesi sono stati molti i litigi e i tira e molla. Lui, come spesso ha dimostrato all’interno del programma, è uno a cui piace divertirsi e ciò porta la Liberati a fidarsi poco. Un anno e mezzo fa è anche spuntata l’ipotesi del matrimonio, ma, successivamente, smentita.

Poi a novembre la decisione definitiva della rottura, ma ora la coppia sembra pronta a riprovarci. Chissà se questa volta sarà quella definitiva o ci sarà un’ennesima rottura.