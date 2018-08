Temptation Island: Carolina commenta una presunta chat con Gianpaolo

By

Temptation Island: la tentatrice Carolina smentisce una presunta chat tra lei e Gianpaolo

L’ultima edizione di Temptation Island ha portato alla fine della relazione tra Gianpaolo Quarta e Martina Sebastiani. Il ragazzo, all’interno del villaggio dei fidanzati, si è avvicinato molto alla single Carolina. Sul web circola da qualche minuto una presunta chat tra Gianpaolo e la tentatrice. Mentre Gianpaolo non si è ancora espresso al riguardo, Carolina ha postato la chat nelle sue ig stories scrivendo la sua. “Ma la chat di che?” ha chiesto la tentatrice di Temptation. “Mettete anche i numeri di chi ha scritto questi messaggi così ci divertiamo realmente“ ha scritto ancora Carolina.

Il contenuto della presunta chat tra Carolina e Gianpaolo

Ma qual è il contenuto di questa chat che sta facendo il giro del web? “Se ti metti con me ti farò dimenticare Martina“ si legge nel primo messaggio che Carolina avrebbe scritto a Gianpaolo. “Cosa? Chi è Martina?” avrebbe chiesto Gianpaolo poi. “Visto ci sto già riuscendo!” risponde la tentatrice. La chat si conclude poi con l’ultimo messaggio di Gianpaolo: “…”. La chat in questione si è però rivelata falsa ed è stata smentita dalla stessa Carolina come spiegato sopra.

Carolina, tentatrice di Temptation Island: Gianpaolo vuole approfondire la conoscenza?

Solo poche ore fa, Gianpaolo ha fatto un invito alla tentatrice Carolina. “Carolina ti aspetta una torta crepes quando scendi qua in Puglia” ha affermato l’ex fidanzato di Martina nelle sue ig stories. Gianpaolo è dunque intenzionato ad approfondire la conoscenza con Carolina?