Temptation Island, Carlotta e Nello i preferiti di Maria: perché li ha scelti

Nello e Carlotta sono una delle coppie di Temptation Island 2020, nell’edizione di settembre totalmente Nip. Sono una delle coppie più genuine del reality show secondo parte del pubblico e oggi lo ha confermato anche Maria De Filippi. La conduttrice ha rilasciato una lunghissima intervista a Vanity Fair in cui ha parlato di tutti i suoi programmi, tra cui anche Temptation Island. E si è ritrovata a parlare di una delle coppie spiegando cosa cerca nei protagonisti delle sue trasmissioni, raccontando anche un aneddoto sui sue. L’occasione per parlare di loro è arrivata quando le hanno chiesto cosa cerca nelle storie che porta in televisione. E qui Maria ha risposto che cerca persone reali con un sentimento che vada oltre lo schermo e il programma a cui partecipano. Ha preso quindi come esempio Nello e Carlotta di Temptation Island, spiegando perché li ha scelti tra tantissime coppie che si candidano nei provini.

Nello e Carlotta di Temptation Island 2020, le parole di Maria De Filippi: “Non vogliono aumentare follower”

Maria ha spiegato che sono due ragazzi che provengono da un piccolo paese e con loro ha avuto delle sensazioni molto positive. Queste le sue parole sul perché li ha scelti: “Li ho scelti per Temptation Island perché ho capito che non vengono in tv per aumentare i follower”. Ha poi raccontato che durante i casting ha riso molto insieme a loro e anche questa cosa l’ha spinta a sceglierli. Non ha solo riso ma ha anche avuto modo di riflettere. Ha quindi raccontato un aneddoto. Nello e Carlotta non convivono ma lei vorrebbe sposarsi e quando ha spiegato a Maria perché vorrebbe il matrimonio lei ha risposto con una metafora. Questa: “Se sei la compagna del tuo uomo e arriva tua suocera in casa per sposta’ un bicchiere, lo sposta. Se sei sua moglie non lo può più sposta’”.

Temptation Island, Maria De Filippi parla di Nello e Carlotta

La De Filippi ha notato tutta la verità che si cela nella saggezza popolare di queste parole e l’ha scelta per questo. Poi ha parlato anche del viaggio nei sentimenti di Temptation Island. A Maria non interessano i possibili tradimenti dei fidanzati o delle fidanzate, ma il loro viaggio. “Il racconto da portare in tv che ti scuote e ti coinvolge”, questo ha aggiunto parlando di ciò che cerca per i suoi programmi. E poi ci sono state dichiarazioni fiume su Amici e Uomini e Donne.