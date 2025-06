Temptation Island, bufera su Lucia: “scroccona”, spuntano le chat

Arriva una nuova segnalazione sulla coppia di Temptation Island composta da Lucia Ilardo e Rosario. I due partecipano al programma delle tentazioni di Canale 5 per volere di lei, che ha intenzione di iniziare una convivenza e mettere fine alla loro relazione a distanza. Al contrario, lui non vuole procedere con questo passo e preferirebbe attendere ancora del tempo. Lucia, però, tramite questo percorso ha dato un vero e proprio ultimatum al fidanzato.

Subito dopo la loro presentazione, sono arrivate delle segnalazioni. Mentre si parla anche di presunte menzogne dette da Antonio e Valentina, chi dice di conoscere Rosario e Lucia è certo che abbiano messo in atto un piano per riuscire a farsi notare durante questa esperienza televisiva. Non solo, in queste ore, spunta una nuova segnalazione sulla Ilardo, che pare stia cercando già i primi contatti per sfruttare la visibilità ottenuta con il reality show delle tentazioni di Canale 5.

A riportare il tutto ci pensa Deianira Marzano su Instagram. L’esperta di gossip condivide una chat, nella quale sembra che Lucia di Temptation Island stia cercando di prendere un appuntamento in una clinica estetica per i prossimi giorni. “Sono appena uscita da un programma tv ma devo fare altre registrazioni”, si legge. Una segnalazione che andrebbe presa con le pinze, in quanto – sebbene ci sia lo screen della chat – non ci sono ufficiali conferme. Intanto, l’esperta di gossip riporta altri interessanti dettagli.

Deianira fa sapere al pubblico che la segue che, appunto, Lucia avrebbe scritto a una clinica estetica, a cui avrebbe anche chiesto riservatezza. Questo perché “ancora nessuno sa del programma”. Infatti, la messa in onda della prima puntata di questa nuova edizione è prevista per la prima serata del 3 luglio. Dopo di che, la Ilardi avrebbe contattato telefonicamente la clinica, dicendo loro che “le registrazioni sono già finite ma che ne avrà altre da fare”.

Non finisce qui, chi avrebbe avuto modo di parlare con lei parla di una persona “davvero supponente e altezzosa”. Pare che Lucia si atteggiasse “già da vip”. L’esperta di gossip si dice certa di tutto questo, ma aggiunge di non avere intenzione di rivelare da chi ha ricevuto questa email, in quanto come sempre ci tiene a mantenere protette le sue fonti. Nel frattempo, spiega che Lucia di Temptation Island pare pretendesse “tutto gratis, come tutte queste scroccone, morte di fama”.

Il pubblico di Canale 5, da luglio, avrà modo di conoscere meglio sia lei che gli altri partecipanti di questa nuova edizione. Saranno i telespettatori a farsi un’idea su tutti loro e chiaramente c’è anche spazio alle rivalutazioni.