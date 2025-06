Temptation Island, Antonio smascherato? Segnalazione ribalta tutto

Temptation Island sta presentando le prime coppie e arrivano anche le segnalazioni. Accade con le presentazioni dei partecipanti di ogni edizione. Solitamente, infatti, spuntano delle indiscrezioni sulle coppie, lanciate da chi le conosce lontano dalle telecamere. In attesa di scoprire cosa accadrà nel villaggio delle tentazioni in Calabria, ecco che si parla già di Valentina e Antonio.

I due formano la terza coppia presentata dal reality show dell’estate di Canale 5 e hanno deciso di fare questo percorso per via dell’infedeltà di lui. Infatti, Valentina ha scritto al programma, dopo i tradimenti subiti. La ragazza racconta che Antonio ha avuto una relazione parallela mentre stava con lei. La ragazza si è ritrovata a scoprire, in passato, che il fidanzato l’aveva ingannata, dicendo che sarebbe partito con il suo amico, dopo un gratta e vinci fortunato.

In realtà, Antonio aveva deciso di fare un viaggio con un’altra ragazza, quella con cui appunto aveva questa relazione parallela alla loro. A un certo punto, Valentina di Temptation Island 2025 ha ricevuto un messaggio da parte di questa giovane su Instagram e ha così scoperto tutto. Antonio si è giustificato dicendo che tutto questo è accaduto perché stavano vivendo la prima fase della loro relazione e ha ammesso che “ogni tanto in passato è successo”.

Antonio e Valentina di Temptation Island 2025: arriva la prima segnalazione

Ora Antonio dovrebbe cercare di portare la fidanzata a fidarsi nuovamente di lui. Ma c’è chi dice che ciò che la coppia racconta non rappresenta la realtà dei fatti. A raccogliere la prima segnalazione di questa edizione del reality show delle tentazioni è Deianira Marzano su Instagram. Una persona che resta anonima fa sapere all’esperta di gossip di conoscere bene Antonio e di essere certa che ciò che ha raccontato con la sua fidanzata non rappresenti la realtà:

“Io lui lo conosco. Stava insieme a una mia carissima amica e ha una figlia insieme. Non è quello che dice. Con la mia amica non ha mai tradito”

Antonio è apparso come il classico fidanzato che arriva a Temptation Island pronto a fare festa e come traditore seriale. Questa segnalazione va comunque presa con le pinze. Va anche detto che è probabile che con Valentina il ragazzo potrebbe essere effettivamente la persona meno fedele del mondo, ma in passato potrebbe essere stato esattamente il contrario. Non resta comunque che attendere il 3 luglio 2025, data fissata per la prima puntata di questa nuova scoppiettante edizione del programma più atteso dell’estate.