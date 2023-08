Temptation Island, Bisciglia geniale: il gesto dietro il ‘grazie’ al cast

Filippo condivide un messaggio per tutti i protagonisti di questa 11esima edizione e un dettaglio non passa inosservato

Filippo Bisciglia dedica un messaggio a tutti i protagonisti di Temptation Island 2023. Il conduttore ha riservato un ringraziamento alle coppie rimaste unite, a chi ha concluso il percorso da single e ai nuovi fidanzati. E c’è un dettaglio che non possa inosservato nel sistema utilizzato per condividere queste immagini. Filippo ha realizzato due post su Instagram, ognuno composto dalle foto che ha scattato con il cast di questa edizione un mese dopo i falò di confronto.

Nel primo post vi sono in ordine Gabriela e Giuseppe, Perla e Igor, Isabella e Manu, Vittoria, Manuel e Federico. Il secondo, invece, l’ha riservato a Mirko e Greta, Francesca, Daniele, Ale, Alessia e Davide. C’è chi in questa disposizione ha notato subito un dettaglio: nello stesso post non ci sono mai due ex fidanzati. Bisciglia ha fatto sì che le coppie scoppiate non coincidessero nello stesso gruppo. Infatti, è possibile notare che la foto con Perla e Igor si trova nel primo post, mentre Mirko e Greta, che hanno diviso il pubblico, nel secondo.

Stesso discorso vale per Vittoria e Daniele, Ale e Federico, Francesca e Manuel. Una scelta quella di Filippo che ha sorpreso più telespettatori. Probabilmente è stata fatta per rispetto a chi ora ha dato una svolta alla sua vita chiudendo la propria relazione. Bisciglia ha preferito così separare gli ex in gruppi differenti, in modo da non farli finire nello stesso post.

Per molti potrebbe apparire come un gesto innocuo, eppure ha un certo significato per il pubblico di Temptation Island, che ha apprezzato e ringraziato il conduttore. Nonostante questo, i due gruppi sono accompagnati dalla stessa didascalia:

“Ho letto i vostri occhi, ho ascoltato i vostri battiti, ho percepito le vostre energie, ho vissuto le vostre gioie e i vostri dolori… era tutto autentico… GRAZIE RAGAZZI !!! entrerete a far parte dei miei ricordi, quelli belli!!!”

“Grazie a te Filippo che hai pubblicato due post e non hai fatto coincidere gli ex”, ha risposto una fan del reality show. Intanto, tutti i protagonisti di questa 11esima edizione del programma estivo di Canale 5 ci tengono, a loro volta, ringraziare Filippo. Il conduttore è molto amato dal pubblico e anche da chi partecipa al reality show.

Di sicuro riesce, edizione dopo edizione, a farsi amare. “Grazie di tutto Filippo! Ci hai ascoltati, supportati hai un grande cuore!”, scrive ad esempio Gabriela Chieffo. “Se solo voi sapeste quanto è dolce e umile quest’uomo. Grazie di cuore”, commenta Manuel Marascia, il fidanzato di Isabella Recalcati.

Non mancano all’appello il resto dei protagonisti di questa 11esima edizione, che esprimono un enorme affetto per chi li ha guidati, supportati e seguiti dal vivo in questa esperienza.