Mirko e Greta dopo Temptation spinoso scoop. Perla fiume in piena

Probabilmente il percorso di Mirko Brunetti e Perla Vatiero a Temptation Island 2023 è stato quello più discusso sul web. Mentre lui ha ufficialmente iniziato una storia d’amore con la tentatrice Greta Rossetti, lei sta frequentando il tentatore Igor. La coppia è così scoppiata, ma molti hanno criticato la velocità con cui Mirko ha iniziato una nuova relazione. Ed ecco che arrivano le prime spinose segnalazioni su questa nuova coppia.

Mirko e Greta hanno raccontato al pubblico, parlando con Filippo Bisciglia nel corso dell’ultima puntata, come sta proseguendo la loro storia d’amore. I due hanno affermato di essere già innamorati e di aver deciso di fare un tatuaggio uguale: “I tuoi occhi la mia cura”. Un gesto, il loro, che è stato apprezzato da quelli che già sono i loro fan, ma anche fortemente criticato da moltissimi telespettatori. Com’è possibile che Mirko in poche settimane sia riuscito a dimenticare Perla?

Questa la domanda che in molti si pongono e oggi arriva una segnalazione sulla nuova coppia. Dopo Temptation Island 2023, Mirko e Greta stanno trascorrendo insieme una vacanza, dove pare ci sia anche la mamma di lei. Ma secondo qualche utente sui social network non è tutto oro ciò che luccica. Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione che le è arrivata in queste ore.

Una ragazza le ha fatto sapere di avere un’amica che si è affidata all’estetista da cui si recherebbe Greta per le unghie. La donna avrebbe raccontato che la tentatrice “era tutta esaltata nel raccontare le cose che ha Mirko”. In particolare, pare che Greta si sia soffermata sul fatto che Brunetti è un ragazzo indipendente e così giovane lavora già nell’azienda di famiglia.

“Uno dovrebbe elogiare le persone per ciò che sono, non per quello che possiedono”, scrive questa utente all’esperta di gossip. Chiaramente questa è un’indiscrezione che va presa con le pinze, in quanto non ci sono delle prove concrete che possano confermare il racconto. Intanto, però, Deianira Marzano è convinta che Mirko sia passato “dalla padella alla brace” e che tutte si vogliano “piazzare” a casa sua.

Mirko e Greta dopo Temptation Island: frecciata di Perla

Mentre molti criticano il fatto che Mirko ha già un tatuaggio con Greta, c’è chi ricorda che il ragazzo aveva fatto lo stesso con Perla. Infatti, i due si erano incisi da fidanzati sulla pelle la scritta “Mas Fuerte”. E ora a parlare ci pensa proprio Perla, la quale dopo l’ultima puntata si lascia andare a una bella frecciata, condividendo uno sfogo.

In particolare, Perla si dichiara felice per come è andato questo percorso, lanciando una stoccata a Mirko. Oggi la Vatiero crede di non aver mai conosciuto davvero quello che ormai è il suo ex fidanzato:

“Non mi sembra ancora vero come in questi giorni la mia vita sia cambiata totalmente. Ventuno giorni di sensazioni contrastanti, dolori, delusioni, gioie e nuove emozioni. Mi sembra ancora un sogno. Molte cose sono surreali. Sono arrivata lì come una ragazzina che credeva follemente nell’amore. E nel costruirsi una famiglia con la persona che aveva accanto. Ma ne sono uscita con la consapevolezza che non conta da quanti anni conosci una persona. Non la conoscerai mai abbastanza da capire fin dove possa arrivare”

Per questo motivo, Perla si dice grata di aver vissuto questa esperienza. “Mi ha permesso di aprire gli occhi e mi ha mostrato una realtà che io ignoravo”, continua, lanciando un’altra stoccata. Nonostante questo, la Vatiero non rinnega niente del suo passato, tra sentimenti provati e sacrifici fatti.

Oggi è fiera della donna che è diventata e ci tiene a ringraziare tutti coloro che le stanno inviando messaggi di affetto dopo questa scoppiettante esperienza nel reality di Canale 5.