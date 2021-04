Temptation Island, Bisciglia e la terribile gaffe con Selvaggia Roma

By

Il conduttore ha fatto una rivelazione su una delle ex partecipanti del suo famoso programma

Ospite de Il Punto Z di Tommaso Zorzi Filippo Bisciglia è stato invitato a commentare alcune delle coppie più iconiche di Temptation Island. Tra queste Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo, detto Lenticchio, tra i partecipanti dell’edizione 2017. Il conduttore Mediaset ha ammesso che i due hanno dato molto al programma, mettendosi in gioco al cento per cento.

Tra un aneddoto e l’altro Filippo Bisciglia ha poi svelato una terribile gaffe che ha fatto nei confronti di Selvaggia Roma. Qualche tempo fa il presentatore non l’ha riconosciuta fuori un famoso ristorante di Roma. Il primo saluto è arrivato da Selvaggia ma Bisciglia ha fatto finta di nulla perché non aveva capito chi aveva davanti. È stata poi la Roma ad insistere e a far capire che era davvero lei.

Una confessione che ha divertito molto Tommaso Zorzi, che non ha potuto fare a meno di notare quanto sia cambiata Selvaggia Roma da Temptation Island ad oggi. Zorzi ha avuto il piacere di conoscere Selvaggia nella quinta edizione del Grande Fratello Vip e non ha esitato a dire pubblicamente che ha praticamente cambiato connotati con l’aiuto della chirurgia estetica.

Più diplomatico Filippo Bisciglia che si è limitato a dire:

“Sì, è vero: Selvaggia è cambiata tantissimo. Ai tempi di Temptation Island si allenava tantissimo, faceva culturismo. Ora è diventata più raffinata, poi sicuramente avrà schiarito i capelli, ritoccato le sopracciglia…”

Del resto nulla di nuovo per chi conosce Selvaggia Roma dai tempi di Temptation Island e prima ancora di Uomini e Donne (ha corteggiato l’ex tronista Alessio Lo Passo). Quattro anni dopo l’influencer 31enne ha cambiato sport e alimentazione e ha fatto abbondante ricorso alla chirurgia estetica. Selvaggia Roma è rifatta: ha ritoccato decolleté, naso, labbra e ha usato del filler alle guance.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha inoltre spiegato ai suoi follower di aver abbandonato gli steroidi che utilizzava ai tempi della relazione con Francesco Chiofalo. Oggi Selvaggia Roma si allena in maniera molto più soft e segue un regime alimentare sano, del tutto privo di carboidrati.